Attacco al potere: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Attacco al potere, film del 2013 diretto da Antoine Fuqua con protagonista Gerard Butler. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Alla Vigilia di Natale, in un incidente d’auto, la first lady degli USA perde la vita insieme a quattro uomini della sicurezza. Mike Banning, uno degli agenti facenti parte della scorta viene sollevato dal suo incarico per aver prestato soccorso unicamente al presidente e non alla first lady.

Diciotto mesi dopo, l’ex agente si ritrova a lavorare dietro una scrivania del Ministero del Tesoro, senza però mai abituarsi al nuovo e semplice stile di vita. Un giorno, in occasione della visita del primo ministro della Corea del Sud alla Casa Bianca, proprio durante il summit nello studio ovale, una cannoniera volante AC-130 in volo sul palazzo presidenziale inizia a crivellare di colpi l’edificio, neutralizzando tutte le guardie presidenziali sul tetto. Poco dopo, nascosti all’interno di veicoli civili, diversi terroristi irrompono nella Casa Bianca. Il presidente Asher viene portato nel bunker presidenziale situato nei sotterranei dell’edificio e sequestrato dai terroristi infiltrati nella delegazione Sud Coreana, capitanati da Kang Yeonsak, famigerato terrorista nordcoreano, che nello stesso frangente uccide il premier della Corea del Sud.

Kang contatta il facente funzioni del presidente, il presidente della Camera dei rappresentanti Allan Trumbull, annunciando che se gli Stati Uniti non ritireranno le loro truppe dalla zona demilitarizzata Coreana giustizierà ogni ostaggio in suo possesso. Nel frattempo tortura uno dei membri dello staff presidenziale chiedendogli un misterioso codice Cerbero, che ottiene in poco tempo.

Mike riesce ad entrare nella struttura e a mettersi in contatto con lo stato maggiore americano, che gli rivela gli scopi dell’attacco, e che lo mette a corrente che i codici che il terrorista vuole estorcere fanno parte di un protocollo di sicurezza situato nel bunker presidenziale, in grado di distruggere testate nucleari e rendere il Paese vulnerabile ad un attacco missilistico. Mike intanto prosegue la sua avanzata verso il presidente: prima salva il figlio del capo di Stato e poi neutralizza Forbes, un agente traditore della scorta del Presidente.

Intuendo il piano di Kang, Banning si reca al bunker, dove il terrorista Nord Coreano è intenzionato a far detonare i missili all’interno dei silos, in modo da distruggere definitivamente gli Stati Uniti. L’agente americano, giunto repentinamente, ingaggia con il terrorista uno scontro brutale, in cui Kang rimane ucciso, e riesce fortunosamente a disattivare Cerbero, salvando così il presidente e nello stesso tempo il Paese.

Attacco al potere: il cast

Abbiamo visto la trama di Attacco al potere, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gerard Butler: Mike Banning

Aaron Eckhart: Presidente Benjamin Asher

Morgan Freeman: Presidente della Camera Allan Trumbull

Angela Bassett: Lynne Jacobs

Dylan McDermott: Agente speciale Dave Forbes

Rick Yune: Kang Yeonsak

Radha Mitchell: Leah Banning

Cole Hauser: Agente Roma

Melissa Leo: Ruth McMillan

Robert Forster: Generale Edward Clegg

Finley Jacobsen: Connor Asher

Ashley Judd: First Lady Margaret Asher

Sean O’Bryan: Ray Monroe

Tory Kittles: Agente Jones

Streaming e tv

Dove vedere Attacco al potere in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 4 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.