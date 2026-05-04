Ulisse, il piacere della scoperta: le anticipazioni del programma di Alberto Angela su Rai 1, 4 maggio 2026

Ulisse – Il piacere della scoperta è il programma condotto da Alberto Angela che torna su Rai 1. Appuntamento in prima serata questa sera, lunedì 4 maggio 2026, ore 21.30. Di seguito le anticipazioni della puntata di oggi.

Anticipazioni e ospiti

La nuova stagione si apre all’insegna della musica. Dopo il grande successo registrato lo scorso anno con “Sulle note di Londra”, quest’anno Alberto Angela attraverserà l’Atlantico per raccontare un’altra città che ha un legame profondo con la musica: la Grande Mela, con “Sulle note di New York”. Un viaggio sonoro per la città, dove ogni set sarà abbinato a una canzone o a un artista statunitense.

La puntata si aprirà sospesa tra cielo e acciaio, all’ultimo piano del suo grattacielo simbolo, l’Empire State Building. Da lassù lo sguardo abbraccia lo skyline di quella giungla verticale fatta di sogni e ambizione, la stessa che Jay-Z e Alicia Keys hanno trasformato in un inno immortale con “Empire State of Mind”.

Lasciate le altezze dell’Empire State Building, si scenderà lungo le sue vene d’acciaio fino all’asfalto di New York. A bordo di un tradizionale taxi giallo, che sembra uscito da “Taxi driver”, si attraverserà la città, passando dalla Grand Central Station fino a Times Square, circondata dai teatri illuminati di Broadway. Lo stesso percorso, reale e simbolico, compiuto da tanti artisti in cerca di un sogno. Soprattutto da una ragazza di nome Madonna che, alla fine degli anni Settanta, arriva a New York con pochi dollari in tasca e diventa leggenda.

Sarà un viaggio fatto anche di colonne sonore cinematografiche intramontabili, perché a New York cinema e musica non camminano mai separati. Come tra le vetrine eleganti della Fifth Avenue, dove sembrano ancora riecheggiare le note di “Moon River”, la colonna sonora di “Colazione da Tiffany” con Audrey Hepburn.

Dalla Fifth Avenue ai prati con i viali ombreggiati di Central Park, dove la musica ha spesso trovato casa, trasformando il verde di Manhattan in un’immensa sala da concerto sotto il cielo. Come per il leggendario concerto di Simon & Garfunkel del 1981 che raccolse centinaia di migliaia di persone sulle note di “Mrs Robinson”.

Dopo Manhattan ci si sposta a Brooklyn, quartiere anche musicalmente un po’ italiano. La prima tappa sarà infatti sotto il Manhattan Bridge, il cui profilo è stato reso immortale dal film “C’era una volta in America” di Sergio Leone, dove sarà reso omaggio a Ennio Morricone, uno dei più grandi compositori italiani, autore dell’indimenticabile colonna sonora di quel film.

Quindi si arriverà sull’ottantaseiesima strada nel quartiere di Bensonhurst, nel cuore di quella che alla fine degli anni Settanta era la “Little Italy” di Brooklyn. Proprio lungo i marciapiedi di questa strada ha inizio un indimenticabile film interpretato da John Travolta che cambierà per sempre la storia della musica: “La febbre del sabato sera”. Un film che, grazie alla colonna sonora dei Bee Gees, segnerà l’inizio dell’era della disco music, influenzando la musica per generazioni. Il lungo itinerario si concluderà in un altro luogo simbolo di New York: il ponte di Brooklyn, capolavoro architettonico affacciato sull’East River, realizzato alla fine dell’Ottocento.

Si scenderà, quindi, nella metropolitana di New York, dove il regista Martin Scorsese ha girato uno dei videoclip musicali più famosi di tutti i tempi: “Bad” di Michael Jackson. Nota dopo nota, si visiteranno alcuni dei quartieri che hanno segnato la storia musicale della città. Si comincia dal Greenwich Village, dove hanno compiuto i primi passi alcuni dei più famosi cantanti rock di tutti i tempi come Bob Dylan, Lou Reed e Bruce Springsteen. Poi il Bronx, dove è nata la cultura hip hop e la musica rap, quindi l’East Village e il Lower East Side, culla del punk rock newyorkese, sede di locali celebri come il CBGB in cui sono diventati famosi gruppi come Blondie, Talking Heads, Ramones.

Accompagnati da Lana Del Rey si visiterà Coney Island, la “spiaggia dei newyorkesi”, con il suo inconfondibile luna park che ha fatto da sfondo a film di grandi registi, come Woody Allen, e a tanti videoclip musicali come quello di una giovane Beyoncé.

Alberto Angela accompagnerà, poi, i telespettatori in un vero e proprio tempio della musica: il Lincoln Center, il più importante complesso culturale di New York. Un luogo leggendario che ospita istituzioni prestigiose come il Metropolitan Opera e il New York City Ballet.

Si entrerà quindi nel Blue Note, uno dei più famosi locali jazz del mondo, dove si sono esibiti artisti del calibro di Ray Charles, Dizzy Gillespie, Oscar Peterson. Per poi perdersi tra i vicoli di Harlem, sulle note del jazz e del gospel che provengono dai tanti locali. L’ultima nota della puntata si alza nel vento, sospesa sopra la città dalla terrazza di un altro celebre grattacielo di New York: The Edge.

Streaming e tv

Potete seguire Ulisse – Il piacere della scoperta su Rai 1 questa sera, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 21.30 con Alberto Angela. Sarà possibile seguirlo o rivederlo anche in streaming e on demand sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it.