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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2026

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di Anton Filippo Ferrari
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Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 4 maggio 2026

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, su Rete 4 torna Quarta Repubblica, la trasmissione di Nicola Porro. Come sempre in studio e in collegamento tanti ospiti, opinionisti, politici e giornalisti per analizzare la situazione attuale, dal punto di vista politico ed economico, ma non solo. Ma quali sono gli ospiti di stasera, 4 maggio 2026, di Quarta Repubblica? Di seguito tutte le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si affronteranno diversi temi di attualità politica ed economia. Si parlerà quindi del caso di Nicole Minetti, tornata al centro dello scontro politico dopo la grazia ricevuta per motivi umanitari legati all’adozione di un bambino malato in Uruguay. Spazio poi all’inchiesta su Crans-Montana con immagini inedite di Jessica Moretti, intercettata dagli inviati del programma dopo una lunga assenza. In chiusura, gli ultimi aggiornamenti sull’inchiesta Garlasco. Partecipano al dibattito, tra gli altri: Alessandro Sallusti, Giorgio Mulè, Stefano Cappellini, Rita Cavallaro, Filippo Lombardi, l’ambasciatore italiano in Svizzera Gian Lorenzo Cornado, Armando Palmegiani, Pasquale Linarello, Hoara Borselli e Giuseppe Cruciani.

Dove vedere il programma in tv e streaming

Dove vedere Quarta Repubblica in diretta tv e live streaming? Il programma condotto da Nicola Porro va in onda oggi, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rete 4. Non solo tv. Sarà possibile seguire il programma anche in live streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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