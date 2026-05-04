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NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming della puntata di oggi, 4 maggio

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di Anton Filippo Ferrari
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NewsRoom: anticipazioni, ospiti e streaming su Rai 3

Questa sera, lunedì 4 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda NewsRoom, la docu-serie di Monica Maggioni che intreccia il metodo del lavoro giornalistico con il racconto, il reportage, l’inchiesta, l’analisi dei dati. Sono gli ingredienti di una formula originale nella costruzione e ricchissima nella proposta di contenuti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Perché i narcos hanno l’Europa in pugno? Con quanta facilità la droga entra nei porti del nostro continente? E come viene distribuita? Stasera la puntata dal titolo “Potere narcos: la presa d’Europa”. “Newsroom” ha seguito le rotte del narcotraffico per capire come si muovono i carichi di stupefacenti e in che modo riescono ad invadere il mercato europeo. Il viaggio è iniziato nel fortino di Culiacán, nello Stato messicano di Sinaloa, simbolo della violenza legata ai cartelli: il programma racconterà perché è considerato tra i luoghi più pericolosi al mondo e per quale motivo, proprio in questi giorni, il suo governatore è finito nel mirino di Donald Trump.

Perché i narcos sono a pieno titolo tra “i padroni del mondo”, chiave centrale del racconto di questa stagione del programma di Rai 3. Dentro Newsroom – programma nato con l’obiettivo di creare un legame tra l’audience generalista e quella digitale – ci sono reportage, data analysis, le parole dei protagonisti delle vicende e degli esperti. Le grandi interviste si intrecciano con i racconti degli inviati.

Streaming e tv

Dove vedere NewsRoom in diretta tv e live streaming? La docu-serie va in onda, come detto, stasera – lunedì 4 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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