Pechino Express 2020, incidente per Max Giusti nella seconda puntata? | Anticipazioni

Incidente per Max Giusti? Da quel che mostra li video anticipazioni di Pechino Express, pare che il conduttore abbia avuto un imprevisto durante la seconda puntata del programma.

Giusti è in piedi su una scala, mentre cerca di raggiungere qualcosa sull’albero. Poi la scala si spezza e lui casca per terra, sotto lo sguardo attonito del suo partner in crime, Marco Mazzocchi.

I Gladiatori hanno dovuto arrestare la loro corsa? O Max si sarà rimesso in piedi come se nulla fosse?

Pechino Express, Max giusti in lacrime nella prima puntata

I Gladiatori hanno vinto la prima puntata di Pechino Express, ciò nonostante a Max Giusti è scappata qualche lacrima di troppo. Il motivo? Troppa nostalgia da casa.

In un’intervista con Il Secolo XIX, il conduttore ha spiegato di non aver vissuto benissimo la sua esperienza a Pechino. “Non ero convinto perché solitamente in televisione faccio altro: presento, faccio i miei personaggi, le imitazioni o una performance. Quando ho partecipato a “Tale e Quale Show” mi sono messo in gara, ma era un qualcosa di diverso. E poi personalmente non amo le gare, non sono il tipo”.

E poi continua: “Mi hanno convinto a fare Pechino Express per mostrare finalmente il mio lato umano. Poteva essere un’opportunità per far vedere al pubblico un aspetto diverso da quello che solitamente è abituato a percepire, raccontare la persona oltre il personaggio. Ecco diciamo che ho mostrato pure troppo il mio lato umano, forse ho persino mostrato il lato disumano”.

In conclusione, per Max Giusti è stata un’esperienza molto forte.

Pechino Express, cosa succede nella seconda puntata

Anche in questa seconda puntata, Pechino Express ci porterà a esplorare la Thailandia. Max Giusti e Marco Mazzocchi hanno votato per l’eliminazione la coppia Padre-Figlia e adesso in gara sono rimaste nove coppie.

Anche questa sera ci saranno tanti colpi di scena, panorama mozzafiato e tante avventure ad attendere i protagonisti di questa edizione. L’obiettivo per tutti è uno soltanto: lasciare l’estate della Thailandia per arrivare in Cina e poi nel freddo inverno della Corea del Sud.

Pechino Express vi aspetta questo martedì 18 febbraio 2020 dalle ore 21.20 su Rai 2.

