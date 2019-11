Oltre la soglia, anticipazioni prima puntata del 6 novembre: cosa succede

Siamo giunti finalmente al grande giorno: stasera, mercoledì 6 novembre 2019, su Canale 5 inizia la nuova serie tv Mediaset con protagonista Gabriella Pession, Oltre la soglia: le anticipazioni della prima puntata annunciano quella che sarà una fiction decisamente fuori dal comune.

Si tratta, infatti, di un medical drama molto diverso da quelli a cui siamo stati abituati fino a oggi (si pensi, ad esempio, a serie tv come Dr House o Grey’s Anatomy). Il motivo? I temi trattati da Oltre la soglia non riguardano malattie generiche, ma hanno fortemente a che fare con le patologie psichiche che affliggono soprattutto i più giovani.

Tutto quello che c’è da sapere sulla fiction Oltre la soglia

Le anticipazioni di Oltre la soglia, dunque, parlano di una serie tv molto impegnativa, con un personaggio principale – la psichiatra Tosca Navarro – che rappresenta un unicum nelle fiction di genere: la dottoressa, infatti, oltre a essere il primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescenti con disagi psichici, nasconde un grandissimo segreto: lei stessa, in passato, ha avuto una diagnosi di schizofrenia e ancora oggi tiene a bada la malattia solo grazie ai farmaci, all’autocontrollo e alla psicoterapia.

Nessuno è in grado, meglio di lei, a capire i momenti particolari dei pazienti. Ma allo stesso tempo nessuno, più di lei, ha più da perdere, visto che il contatto con i pazienti e i problemi nella vita privata non fanno che far riaffiorare quella parte di lei che non ha ancora sconfitto i demoni dei disagi psichici.

Ma cosa succederà nella prima puntata di Oltre la soglia? Vediamo insieme le anticipazioni.

Oltre la soglia, le anticipazioni della prima puntata di stasera

La prima puntata di Oltre la soglia introduce il personaggio di Tosca Navarro (interpretata da Gabriella Pession), una psichiatra fuori dal comune che lavora come primario di un reparto all’avanguardia nella cura di adolescneti con disagi psichici.

Ma Tosca nasconde un segreto, riguardo un passato difficile e una diagnosi di schizofrenia che, a causa di forze maggiori, deve tenere nascosta. Avendo vissuto quei disagi in prima persona – e in parte ancora vivendoli – chi meglio di lei poteva capire le menti fragili dei suoi giovani pazienti?

In ogni puntata di Oltre la soglia viene raccontato un caso diverso con un paziente diverso. Quello di questa prima puntata riguarda Jacopo (interpretato da Ludovico Tersigni), un ragazzo di 17 anni appassionato di disegno apparentemente soggetto ad attacchi di natura psichiatrica.

Il suo genio ribelle non viene però apprezzato nel contesto degradato in cui vive e sarà Tosca a capire che Jacopo è cognitivamente iperdotato; sarà la dottoressa a dargli la possibilità di esprimersi al di fuori del reparto dove invece i meno attenti preferirebbero rinchiuderlo.

L’appuntamento con la prima puntata di Oltre la soglia è per stasera, mercoledì 6 novembre 2019, alle 21.20 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Il 6 novembre si festeggia lo Stranger Things Day Outcast – L’ultimo templare: trama, cast, trailer e streaming del film di stasera su Italia 1 Oltre la soglia streaming e diretta tv: dove vedere la serie tv di Canale 5

Il cast completo di Oltre la soglia

La trama completa della fiction Oltre la soglia

Dove vedere la serie tv in streaming

Chi è Arianna Becheroni, che interpreta Tosca da 15enne nella fiction Oltre la soglia