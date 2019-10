Nadia Toffa, un altro video inedito de Le Iene in onda entro Natale

La nuova stagione de Le Iene è iniziata lo scorso 1 ottobre 2019 con una puntata speciale dedicata a Nadia Toffa. Un momento molto toccante, durante il quale sono intervenuti in studio oltre 100 Iene che hanno preso parte alla trasmissione di Italia 1 in questi 23 anni. Un modo per abbracciare e omaggiare la conduttrice scomparsa a seguito di un tumore.

Una reunion storica, con personaggi molto popolari, da Simona Ventura a Fabio Volo, da Alessandro Cattelan a Enrico Brignano, che non sono voluti mancare a questo importante evento. Inoltre nel corso della prima puntata de Le Iene è andato in onda un video inedito che la stessa Nadia Toffa ha voluto registrare nel corso del dicembre 2018: il suo ultimo progetto.

Una sorta di video-testamento, con il quale l’inviata voleva dare un ultimo saluto ad amici e colleghi. Eppure il grande omaggio de Le Iene a Nadia Toffa non si è concluso qui. Il creatore del programma di Italia 1 Davide Parenti ha infatti fatto sapere che esiste un altro video inedito, che dovrebbe andare in onda in un’altra puntata della trasmissione, presumibilmente entro l’anno.

Un video molto toccante, tanto che ancora quelli de Le Iene non hanno avuto la forza di metterci mano: “C’è questo filmato che Nadia ci chiese fare, con lei che incontra le persone cui ha voluto bene. È stato girato qualche mese prima che ci lasciasse ma fino ad oggi non abbiamo ancora avuto il coraggio di guardarlo, ancor meno di lavorarci. Lo faremo appena ce la sentiremo. Potremmo riuscire a trasmetterlo verso la fine dell’anno, intorno a Natale”, fa sapere Davide Parenti sentito dall’AdnKronos.

Inoltre Parenti ha svelato che per ricordare Nadia Toffa in ogni puntata ci sarà la sigla finale sarà costituita dal video del ballo della conduttrice al tramonto: “Lei è stata un esempio per molti, ha fatto molto bene molte cose, era sempre in redazione, si relazionava in modo intenso con tutti, riusciva a coinvolgere chi lavorava con lei con il suo entusiasmo, era veramente instancabile e appassionata. La sua lezione è questa”.

Le Iene, il video inedito di Nadia Toffa: “Non credo avrò ancora molto tempo”

L’ultimo addio a Nadia Toffa, perché Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari erano assenti

Ultimo saluto a Nadia Toffa, Le Iene rispondono alle polemiche sui tre assenti

Potrebbero interessarti Rocco Schiavone anticipazioni: cosa succede nella puntata del 9 ottobre Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 ottobre: cosa succede domani Stasera in tv mercoledì 2 ottobre, programmi e film: Arrivano i prof, Rocco Schiavone 3, Famiglia all’improvviso

La malattia di Nadia Toffa

Morta Nadia Toffa: la malattia e le cure negli scatti della conduttrice de Le Iene su Instagram

Chi era Nadia Toffa