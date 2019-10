Le Iene rispondono alle polemiche sugli assenti al video di Nadia Toffa

La redazione de Le Iene ha commentato le polemiche sull’assenza di tre personaggi noti all’ultimo saluto a Nadia Toffa, andato in onda durante la prima puntata di stagione.

Nel corso della puntata, la conduttrice Alessia Marcuzzi ha introdotto l’ultimo video inedito della “guerriera” Nadia Toffa, girato nel dicembre dell’anno scorso. Per l’occasione, cento Iene si sono ritrovate a Cologno Monzese con l’inconfondibile “smoking” e hanno salutato la collega commosse.

Tutti, tranne tre. L’assenza di tre nomi ingombranti del mondo dello spettacolo è pesata tantissimo. Sui social, quando tutte e cento le Iene si ritrovavano strette davanti al pubblico e alla telecamera per l’ultimo saluto a Nadia, gli utenti hanno iniziato a far notare l’assenza di Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari.

Tra i tre, solo Miriam Leone si è giustificata, e ha risposto alle centinaia di critiche in un post su Instagram.

“Cara Nadia, questa sera on ho potuto partecipare fisicamente (mi trovo su un set a km di distanza) a questo saluto che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita, ma anche io da qui ti penso e ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori”, ha scritto la ex Miss Italia, che per un periodo ha partecipato al programma satirico.

Blasi e Mammucari non hanno replicato. L’assenza delle tre Iene si è fatta notare perché durante la puntata erano presenti tutti: da Enrico Lucci a Claudio Bisio, da Cattelan a Simona Ventura.

Proprio per questo, però, per lo staff de Le Iene la polemica degli utenti social sugli assenti, risulta completamente infondata. Ad Adnkronos, la redazione del programma ha risposto: “Sono polemiche infondate! Abbiamo deciso di organizzare questo omaggio a Nadia Toffa in dieci giorni perciò all’ultimo momento e abbiamo chiesto a tutti di venire in studio. Abbiamo chiesto inoltre a tutti di fare un video per cui chi non è riuscito ad esserci fisicamente ha aderito all’iniziativa con il video e per questo motivo gli siamo molto grati”.

Potrebbero interessarti Rocco Schiavone anticipazioni: cosa succede nella puntata del 9 ottobre Un posto al sole, anticipazioni puntata 3 ottobre: cosa succede domani Stasera in tv mercoledì 2 ottobre, programmi e film: Arrivano i prof, Rocco Schiavone 3, Famiglia all’improvviso

Le Iene, il video inedito di Nadia Toffa: “Non credo avrò ancora molto tempo”

L’ultimo addio a Nadia Toffa, perché Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari erano assenti