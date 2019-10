L’ultimo addio a Nadia Toffa, perché Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari erano assenti

L’ultimo addio a Nadia Toffa tra le polemiche: perché erano assenti Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari

Le Iene ricordano Nadia Toffa in occasione della prima puntata della nuova stagione: un momento toccante, rovinato però dalle polemiche per l’assenza di Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari.

Alessia Marcuzzi, alla conduzione anche quest’anno del programma cult di Italia 1, ha introdotto l’ultimo video inedito della “guerriera” Nadia Toffa, girato nel dicembre dell’anno scorso. Per l’addio alla Iena scomparsa lo scorso 13 agosto, si sono ritrovate a Cologno Monzese cento Iene.

Con la divisa del programma, le Iene hanno salutato commosse la collega. Tutti, tranne tre. L’assenza di tre nomi ingombranti del mondo dello spettacolo è pesata tantissimo. Sui social, quando tutte e cento le Iene si ritrovavano strette davanti al pubblico e alla telecamera per l’ultimo saluto a Nadia, gli utenti hanno iniziato a far notare l’assenza di Ilary Blasi, Miriam Leone e Teo Mammucari.

Le Iene, il video inedito di Nadia Toffa: “Non credo avrò ancora molto tempo”

Su Twitter i tre personaggi sono stati massacrati dagli utenti che hanno trovato profondamente irrispettoso il gesto di mancare all’appuntamento di Cologno Monzese insieme a tutte le altre Iene. E, si sa, il web non perdona: “Ilary Blasi e Teo Mammucari saranno ricordati in questo giorno come i due coglioni del gruppo pieni di impegni improrogabili”, scrive qualcuno su Twitter.

“Non per fare polemica ma Ilary Blasi e Teo Mammucari cosa avevano di così importante da fare per non prendersi 1 ora di tempo per ricordare Nadia?”, si legge in un altro commento. La polemica è continuata e ha visto coinvolta anche l’attrice siciliana Miriam Leone.

Al contrario degli altri due, proprio lei, Miriam Leone, ha risposto ai tanti fan e utenti che non l’hanno vista in studio. “Cara Nadia, questa sera on ho potuto partecipare fisicamente (mi trovo su un set a km di distanza) a questo saluto che dimostra quanto amore hai seminato nella tua vita, ma anche io da qui ti penso e ti abbraccio. Sarai sempre nei nostri cuori”, ha scritto Miriam Leone su una storia pubblicata su Istagram.

A non dare risposta alcuna sono stati, invece, gli altri due. Ilary Blasi ha pubblicato alcune stories sui social in cui si capisce che stava volando a Londra, per lavoro.

Di Teo Mammucari, invece, nessuna traccia. E questo di certo non ha fatto piacere ai fan della Iena, scomparsa dopo aver combattuto quasi due anni contro il cancro.