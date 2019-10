Maledetti amici miei, le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata in onda stasera 3 ottobre su Rai 2

Inizia stasera, giovedì 3 ottobre 2019, in prima serata su Rai 2 lo show Maledetti amici miei, uno spettacolo di improvvisazione teatrale e musica in prima serata fortemente voluta dal direttore di rete Carlo Freccero. Alla conduzione quattro mostri sacri del cinema e del teatro: Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Ecco le anticipazioni della prima puntata.

La trasmissione riprende sin dal titolo un grande classico come “Amici miei” di Mario Monicelli. Insieme ai quattro padroni di casa ci saranno ogni settimana una serie di ospiti, che racconteranno esperienze legate alla propria vita.

L’anima di questo innovativo programma è infatti proprio il racconto, che si presume sincero e spassionato, vista la grande e duratura amicizia che lega i quattro protagonisti, per ricreare quelle atmosfere tipiche della commedia all’italiana.

Tutto quello che c’è da sapere su Maledetti amici miei

Maledetti amici miei, le anticipazioni della prima puntata

Un programma diverso dal solito, una sorta di “sabato sera” di Rai 2. Una trasmissione fatta di storie, racconti di aneddoti e confessioni, come può essere solo tra persone che si conoscono e sono amiche da 35 anni.

Questo lega Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. L’obiettivo è far divertire il pubblico tra mille monologhi, trabocchetti spietati, pettegolezzi e racconti divertenti e nostalgici.

Il cast della trasmissione di Rai 2

Insieme ai quattro protagonisti di Maledetti amici miei ci sono anche Margherita Buy e Max Tortora, che dovranno “sopportare” l’ironia e l’irriverenza dei padroni di casa. Non solo parole e racconti, però. Ampio spazio verrà dedicato sin dalla prima puntata alla musica.

Rocco Papaleo ha infatti riunito una band d’eccezione, composta da Roberto Dell’Era (basso chitarra e voce), Federico Poggipollini (chitarra e voce), Beppe Scardino (sax e flauto), Simona Norato (piano, chitarra e voce), Valeria Sturba (theremin, sinth e voce) e Sergio Carnevale (batteria e voce).

Ad impreziosire ogni puntata di Maledetti amici miei, inoltre, la presenza di Paolo Conte che reinterpreterà uno dei suoi grandi successi, da Azzurro a Messico e Nuvole. Maledetti amici miei avrà una scenografia che ricorda una casa, un “borgo dell’amicizia” che diventerà il luogo perfetto per le performance dei protagonisti.

Potrebbero interessarti Un passo dal Cielo 5: la trama della quarta puntata in onda oggi 3 ottobre 2019 Maledetti amici miei, il cast della trasmissione di Rai 2 con Papaleo, Haber, Rubini e Veronesi Maledetti amici miei, stasera parte il nuovo show di Rai 2 con Papaleo, Haber, Rubini e Veronesi

“Lo spettacolo – ha raccontato Rubini – nasce “dall’idea di non preparare nulla e di buttarsi. Ci conosciamo molto. Fare questo spettacolo non è facile, non ci sono confini, non c’è un regista, non c’è un capo, un margine, non ci sono le dinamiche di un set ma quelle che caratterizzano un gruppo di amici. Dal punto di vista umano è un’esperienza fantastica”.

Maledetti amici miei, gli ospiti della prima puntata

Due volti noti del mondo dello spettacolo saranno gli ospiti della prima puntata di Maledetti amici miei, l’innovativo show di Rai 2 con Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi. Nel corso dei vari appuntamenti, ogni giovedì in prima serata, gli ospiti si metteranno in gioco raccontandosi e accettando i trabocchetti dei protagonisti.

In studio nella prima puntata del 3 ottobre, secondo le anticipazioni, il leader dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, che ha anche scritto la sigla finale della trasmissione, e l’attore e regista Carlo Verdone. Appuntamento dunque stasera su Rai 2 dalle 21.20.

Dove vedere Rai 2 in streaming