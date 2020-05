Questa sera, domenica 31 maggio 2020, va in onda una nuova puntata di Live Non è la D’Urso, il programma condotto da Barbara d’Urso. Ogni settimana, il talk della D’Urso mette al centro le storie e le vicende dei personaggi più discussi degli ultimi tempi, dal gossip alla cronaca. Ampio spazio, inoltre, in questa fase all’emergenza Coronavirus. L’elemento chiave del programma è l’interazione tra i personaggi in studio e il pubblico da casa. La vera novità, questa settimana, è il prolungamento del programma all’interno dei palinsesti Mediaset: Live Non è la d’Urso infatti è stato confermato fino a domenica 21 giugno e non fino a fine maggio. Quindi ci sarà qualche puntata in più del previsto.

Grazie al Live sentiment, chi guarda Live può votare il proprio preferito, lasciando un “mi piace” o un “non mi piace”, tramite l’app di MediasetPlay. Ma cosa succederà stasera? Di seguito, vediamo le anticipazioni e gli ospiti della nuova puntata di Live Non è la D’Urso, in onda domenica 31 maggio 2020, dalle ore 21,20 su Canale 5.

Live Non è la d’Urso anticipazioni, gli ospiti di Barbara D’Urso

Questa sera da Barbara D’Urso, secondo le anticipazioni che trapelano, continuerà ad affrontare l’argomento Coronavirus con le ultime novità della Fase 2. Si avvicina infatti sempre di più il 3 giugno, momento in cui il Governo ha previsto la possibilità per i cittadini di tornare a spostarsi da una Regione all’altra, nonostante le polemiche di alcuni governatori – specie quelli più a Sud – che temono un ritorno del contagio. Non mancheranno neanche le solite polemiche legate alla movida: anche nel secondo weekend di Fase 2, infatti, sono circolati video e foto nei centri delle varie città italiane, nelle quali non sempre sono state rispettate le regole e le distanze di sicurezza. Durante lo speciale dedicato al Coronavirus ci sarà un talk che coinvolgerà alcuni dei massimi esperti in ambito scientifico e sanitario.

Per quanto riguarda la seconda parte, quella più leggera dedicata all’intrattenimento e allo spettacolo, non circolano molte anticipazioni. Al momento, infatti, si conosce il nome di una sola ospite: Loredana Lecciso. La compagna di Al Bano sarà in studio per parlare con Barbara d’Urso del suo ritrovato amore con il cantante di Cellino San Marco, come anche dell’eterna rivalità con Romina Power. Probabile che la discussione vada anche sulla recente polemica che ha coinvolto Al Bano e le sue criticate dichiarazioni sul Coronavirus, sull’uomo e sui dinosauri.

Grande attesa dunque per questo incontro che avverrà stasera in diretta. Live Non è la D’Urso vi aspetta stasera, domenica 24 maggio 2020, alle ore 21,25 su Canale 5.

In tv e streaming

Dove vedere Live Non è la D’Urso in tv e streaming? Lo show di Barbara D’Urso va in onda, come detto, su Canale 5 a partire dalle ore 21,25. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.