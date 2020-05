La gaffe di Al Bano: “L’uomo ha distrutto i dinosauri, quindi contro il Coronavirus ce la faremo”

Al Bano e la gaffe sui dinosauri

“L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri, pensa se non è capace di distruggere il Coronavirus, sicuramente ce la faremo”: Al Bano in tv interviene con una clamorosa gaffe esprimendosi su come finirà la lotta al Coronavirus nel mondo. Il cantante di Cellino San Marco ha espresso la sua opinione sulla pandemia nel corso di un’intervista a Domenica In con Mara Venier.

E rispondendo alle domande si è mostrato particolarmente ottimista sulla battaglia contro il Covid-19. “Questo maledetto virus – ha detto – che ha fatto tanti danni sta diventando anche un economic virus, adesso devono essere bravi i nostri signori politici, devono prevenire”. Poi aggiunto: “Anche se il male sembra che stia vincendo alla fine sta perdendo. La storia dell’uomo lo dimostra. L’uomo è stato capace di distruggere i dinosauri. Pensa un po’ se non è capace di distruggere quel piccolo maledetto verme, microbo che si chiama Coronavirus. Ce la faremo, ne sono sicuro”. In realtà i dinosauri si sono estinti 65 milioni di anni fa, ben prima della comparsa dell’Homo sapiens. Sui social si è immediatamente scatenata l’ironia.

