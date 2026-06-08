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Da TikTok al Papa, è Six Seven mania: cosa significa il meme nonsense che ha contagiato tutti

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Due numeri, nessun significato apparente e milioni di visualizzazioni: ecco come Six Seven è diventato il tormentone della Generazione Alpha

di Niccolò Di Francesco
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Durante la sua visita in Spagna, Papa Leone XIV ha nuovamente fatto il gesto del Six Seven, il meme che spopola soprattutto tra la generazione Alpha. Ma cosa significa esattamente? La risposta, apparentemente deludente, è che non significa quasi nulla. Ed è proprio questo il motivo del suo successo. “Six seven” (scritto anche “6-7” o semplicemente “67”) è uno dei fenomeni linguistici più curiosi emersi dalla cultura digitale degli ultimi anni. Nato negli Stati Uniti e diffusosi rapidamente attraverso TikTok, Instagram Reels e i contenuti sportivi online, il termine è diventato una sorta di parola d’ordine della Generazione Alpha, cioè i ragazzi nati dopo il 2010. Secondo numerose analisi linguistiche e culturali, la sua forza non risiede nel contenuto semantico ma nella sua capacità di creare appartenenza.

Le origini del fenomeno vengono generalmente ricondotte al brano “Doot Doot (6 7)” del rapper americano Skrilla. Nel contesto originale, il riferimento era legato a una strada di Philadelphia, la 67th Street. Tuttavia, quando il brano è stato estratto dal suo contesto e rilanciato sui social network, il significato iniziale si è progressivamente dissolto. Come spesso accade nella cultura dei meme, il contenuto è stato sostituito dalla forma: il suono “six seven”, pronunciato in modo enfatico e accompagnato da un gesto delle mani, è diventato un elemento riconoscibile e facilmente replicabile. In poco tempo il fenomeno ha superato il mondo della musica, approdando nei video di basket, nelle dirette streaming e nelle conversazioni quotidiane dei più giovani. Alcuni hanno associato l’espressione all’altezza del cestista NBA LaMelo Ball, alto sei piedi e sette pollici (“six foot seven”), contribuendo ulteriormente alla sua diffusione.

Per comprendere il successo di “six seven” bisogna abbandonare l’idea che tutte le parole servano a trasmettere informazioni. La linguistica distingue infatti tra comunicazione informativa e comunicazione relazionale. In molti casi non parliamo per trasmettere dati, ma per segnalare appartenenza, complicità, presenza all’interno di un gruppo. “Six seven” appartiene a questa seconda categoria. Pronunciare l’espressione equivale a dimostrare di conoscere un codice condiviso. Chi la comprende si riconosce come membro della comunità; chi ne chiede il significato si colloca automaticamente all’esterno. Il paradosso è che l’assenza di un significato preciso diventa essa stessa il significato. Alcuni linguisti hanno definito il fenomeno una forma di “comunicazione fàtica”: parole e formule che servono soprattutto a mantenere il legame sociale piuttosto che a trasmettere contenuti. Lo stesso meccanismo è presente in molti saluti, slogan e tormentoni che hanno accompagnato diverse generazioni.

La storia della lingua è piena di espressioni nate come giochi incomprensibili per gli adulti. Ogni generazione sviluppa parole, modi di dire e riferimenti culturali destinati a rafforzare l’identità del gruppo. La differenza è che oggi i social network accelerano enormemente il processo. Un’espressione può nascere in una scuola americana e diventare globale nel giro di poche settimane. “Six seven” rappresenta probabilmente l’esempio più estremo di questa tendenza. Non descrive un oggetto, non indica un’emozione e non esprime un’opinione. È un meme linguistico puro: una sequenza di suoni che acquista valore attraverso la ripetizione. In questo senso il fenomeno racconta qualcosa di importante sulla comunicazione contemporanea. Nelle piattaforme digitali non sempre vince il messaggio più significativo; spesso prevale quello più facilmente imitabile.

Come tutti i meme, anche “six seven” è probabilmente destinato a perdere rapidamente la propria forza. La cultura giovanile vive di continua innovazione: nel momento in cui un codice viene compreso da genitori, insegnanti e media tradizionali, perde parte della sua funzione identitaria. Eppure il suo successo lascia una traccia interessante. Mostra come le nuove generazioni utilizzino il linguaggio non soltanto per descrivere il mondo, ma per costruire comunità temporanee, riconoscersi tra pari e distinguersi dagli adulti. In altre parole, il vero significato di “six seven” potrebbe essere proprio questo: non comunicare qualcosa, ma comunicare che si appartiene allo stesso gruppo. Ed è forse per questo che milioni di ragazzi continuano a ripeterlo.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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