Iginio Massari: “Non trovo personale, i genitori decidono che sino a 30 anni i figli non debbano lavorare”

Dalle difficoltà nel trovare personale per i suoi negozi alla figlia in politica: Iginio Massari si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Divenuto noto per le sue partecipazioni alle trasmissioni televisive, il re della pasticceria proprio a proposito del piccolo schermo dichiara: “La tivù non è obbligatoria, ma se non la faccio mi manca. Quanto alla spiaggia, ne parliamo da metà agosto: dieci giorni in Calabria, ma tanto è noto che non riesco mai a sentirmi in vacanza”. Massari, quindi, rivela di avere alcune difficoltà riguardanti le sue attività. “C’è un problema fondamentale, che riguarda non solo il nostro mondo. Dopo il Covid non si trova personale, mi sembra che i genitori abbiano deciso che sino a 30 anni i figli non debbano avere responsabilità e quindi non lavorare. Non ho problemi a dire che se in laboratorio riesco sempre a cavarmela, nel negozio si fatica a trovare persone di servizio. Ovviamente ci sono ragazzi in gamba, quelli che sono stati educati bene dalla scuola, ma soprattutto dalla famiglia”.

E a proposito di famiglia, il pasticcere parla della figlia Debora che oggi è Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia. “Ci vediamo meno di un tempo, era scontato. Sento dire che sta facendo bene in Regione e sono molto contento, ha rinunciato a una strada già tracciata e in cui eccelleva per seguirne una nuova”. L’obiettivo è quello di diventare il primo governatore donna della Lombardia: “Ambire a qualcosa non è un difetto, mi creda. Per me chi si accontenta, inizia il suo tramonto”.