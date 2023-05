Debora Massari replica agli insulti per la foto con Giorgia Meloni

Debora Massari, figlia del noto pasticciere Iginio, è stata ricoperta di insulti sui social per aver pubblicato una foto con la premier Giorgia Meloni.

La presidente del Consiglio, infatti, si trovava a Brescia per chiudere la campagna elettorale con Fabio Rolfi, candidato per il centrodestra, e ne ha approfittato per fare visita alla pasticceria Veneto di Iginio Massari.

“Grazie per la piacevolissima chiacchiera, e’stato davvero un piacere poter ricevere a Brescia il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni” ha scritto Debora Massari sul suo profilo Instagram pubblicando una foto di lei e della premier.

L’immagine, però, ha scatenato la reazione degli utenti, molti dei quali hanno scatenato il proprio odio nei confronti della figlia di Iginio Massari.

“Male, sei pessima” ha scritto qualcuno. “Grandissima delusione” è il pensiero di un altro utente. E ancora: “Si sapeva che la famiglia Massari era fascio-leghista. Questa foto è solo un’ulteriore conferma. Mai entrato nella vostra pasticceria e mai ci entrerò”.

Gli insulti e i tanti commenti fuori luogo hanno convinto la stessa Debora Massari a rispondere. La figlia del pasticciere Iginio, infatti, è stata interpellata sull’argomento dal Corriere della Sera replicando: “Esiste una dinamica che contraddistingue spesso le discussioni sulla rete che rende e mostra le persone molto più aggressive e maleducate rispetto a un confronto di persona. Sono certa che nessuno di chi ha scritto negativamente avrebbe detto le stesse cose vis a vis”.

“Parliamo del presidente del Consiglio e quindi di una istituzione. Come io sono libera di pubblicare, gli haters sono liberi di odiare. Certo il gioco è impari: vorrei vedere quei leoni quanto sarebbero egualmente agguerriti nella savana dei confronti sulle idee e in un vero contraddittorio su contenuti e temi e non sui preconcetti”.