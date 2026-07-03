Palio di Siena 3 luglio 2026, biglietti: quanto costano e dove acquistarli

Quanto costano i biglietti per assistere al Palio di Siena del 3 luglio 2026 (dopo il rinvio di ieri per maltempo)? Ve lo diciamo subito: un posto alla mossa può valere anche più di 500 euro. Ma attenzione: la maggior parte dei “posti” è gratuita. Si può infatti assistere alla Carriera dall’interno di Piazza del Campo il cui accesso è gratuito fino ad esaurimento posti (alle 17,45 la chiusura dell’ultimo accesso). Per accedere ai balconi, ai palchi, alle finestre, che sono tutti posti privati, è invece necessario un biglietto.

I biglietti del Palio di Siena partono da 260 euro a persona, con i posti migliori che costano decisamente di più. I biglietti per le prove del Palio partono da 60 euro a persona. Dove acquistare i biglietti per il Palio di Siena? Non esistendo una biglietteria accentrata, è necessario rivolgersi direttamente ai gestori dei singoli palchi (palcaioli) o ai proprietari degli appartamenti che si affacciano sulla Piazza. Molti vip assistono ogni anno alle due carriere gratuitamente in quanto ospiti di chi possiede un balcone sulla piazza. Ma quali sono le contrade che correranno il Palio di Siena del 3 luglio 2026? Eccole:

Aquila

Bruco (al suo terzo Palio consecutivo)

Civetta

Drago (al suo terzo Palio consecutivo)

Giraffa

Leocorno

Oca

Onda

Torre

Valdimontone (al suo quinto Palio consecutivo)

Programma

Abbiamo visto come e dove acquistare i biglietti per il Palio di Siena del 3 luglio 2026, ma qual è il programma della giornata di oggi? Eccolo:

PROVE DEL MATTINO

ore 8,20: preavviso

ore 8,40: Inizio sgombero della Pista

ore 9,00: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PROVE DEL POMERIGGIO

ore 18,45: preavviso

ore 19,15: Inizio sgombero della Pista

ore 19,45: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PALIO

ore 15,30: primo preavviso

ore 16,00: secondo preavviso

ore 16,40: Inizio sgombero della Pista

ore 17,15: Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo

ore 17,20: Ingresso Corteo Storico nel “Campo”

ore 19,30: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.