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Palio di Siena 3 luglio 2026, biglietti: quanto costano e dove acquistarli

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Palio di Siena 3 luglio 2026, biglietti: quanto costano e dove acquistarli

Quanto costano i biglietti per assistere al Palio di Siena del 3 luglio 2026 (dopo il rinvio di ieri per maltempo)? Ve lo diciamo subito: un posto alla mossa può valere anche più di 500 euro. Ma attenzione: la maggior parte dei “posti” è gratuita. Si può infatti assistere alla Carriera dall’interno di Piazza del Campo il cui accesso è gratuito fino ad esaurimento posti (alle 17,45 la chiusura dell’ultimo accesso). Per accedere ai balconi, ai palchi, alle finestre, che sono tutti posti privati, è invece necessario un biglietto.

I biglietti del Palio di Siena partono da 260 euro a persona, con i posti migliori che costano decisamente di più. I biglietti per le prove del Palio partono da 60 euro a persona. Dove acquistare i biglietti per il Palio di Siena? Non esistendo una biglietteria accentrata, è necessario rivolgersi direttamente ai gestori dei singoli palchi (palcaioli) o ai proprietari degli appartamenti che si affacciano sulla Piazza. Molti vip assistono ogni anno alle due carriere gratuitamente in quanto ospiti di chi possiede un balcone sulla piazza. Ma quali sono le contrade che correranno il Palio di Siena del 3 luglio 2026? Eccole:

  • Aquila
  • Bruco (al suo terzo Palio consecutivo)
  • Civetta
  • Drago (al suo terzo Palio consecutivo)
  • Giraffa
  • Leocorno
  • Oca
  • Onda
  • Torre
  • Valdimontone (al suo quinto Palio consecutivo)

Programma

Abbiamo visto come e dove acquistare i biglietti per il Palio di Siena del 3 luglio 2026, ma qual è il programma della giornata di oggi? Eccolo:

PROVE DEL MATTINO
  • ore 8,20: preavviso
  • ore 8,40: Inizio sgombero della Pista
  • ore 9,00: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà
PROVE DEL POMERIGGIO
  • ore 18,45: preavviso
  • ore 19,15: Inizio sgombero della Pista
  • ore 19,45: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà
PALIO
  • ore 15,30: primo preavviso
  • ore 16,00: secondo preavviso
  • ore 16,40: Inizio sgombero della Pista
  • ore 17,15: Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo
  • ore 17,20: Ingresso Corteo Storico nel “Campo”
  • ore 19,30: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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