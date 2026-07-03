Palio di Siena 3 luglio 2026: il programma della giornata, gli orari

Qual è il programma di oggi per il Palio di Siena del 3 luglio 2026 (dopo il rinvio di ieri per pioggia)? Tutto inizierà alle ore 8,20 per culminare dopo le 19,30 con la corsa vera e propria. La diretta tv su La7 è prevista a partire dalle ore 17,30. Di seguito il programma nel dettaglio:

PROVE DEL MATTINO

ore 8,20: preavviso

ore 8,40: Inizio sgombero della Pista

ore 9,00: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PROVE DEL POMERIGGIO

ore 18,45: preavviso

ore 19,15: Inizio sgombero della Pista

ore 19,45: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PALIO

ore 15,30: primo preavviso

ore 16,00: secondo preavviso

ore 16,40: Inizio sgombero della Pista

ore 17,15: Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo

ore 17,20: Ingresso Corteo Storico nel “Campo”

ore 19,30: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che anche in questa occasione sarà Bartolo Ambrosione, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Regolamento

Abbiamo visto il programma del Palio di Siena del 3 luglio 2026, ma qual è il regolamento? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche). Di seguito le 17 contrade di Siena:

AQUILA

BRUCO

CHIOCCIOLA

CIVETTA

DRAGO

GIRAFFA

ISTRICE

LEOCORNO

LUPA

NICCHIO

OCA

ONDA

PANTERA

SELVA

TARTUCA

TORRE

VALDIMONTONE

Le contrade, come le conosciamo oggi, esistono dal 1729 ma le loro origini risalgono all’anno mille, quando a Siena nacquero delle piccole associazioni che offrivano servizi ai pellegrini diretti a Roma lungo la via Francigena. La lunga storia delle contrade è fatta anche di rivalità e violenze che da secoli trovano sfogo nel Palio.