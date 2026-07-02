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Perché il Palio di Siena è stato rinviato oggi, 2 luglio 2026: il motivo e quando si corre

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AGF
di Antonio Scali
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Perché il Palio di Siena è stato rinviato oggi, 2 luglio 2026: il motivo e quando si corre

Oggi, 2 luglio 2026, non si svolge la tradizionale corsa del Palio di Siena, con la Carriera prevista alle ore 19.45, e dedicata alla Madonna di Provenzano. Il motivo? Le condizioni meteo avverse. La decisione è arrivata in via ufficiale dal Comune nelle ultime ore, a seguito del peggioramento del meteo, con il maltempo che sta colpendo la città con con piogge abbondanti. Le previsioni che indicano ulteriori rovesci nel corso del pomeriggio. Da qui la decisione di rinviare il Palio di Siena di oggi a domani, 3 luglio 2026.

Secondo le previsioni domani la situazione meteorologica dovrebbe essere più favorevole e il tufo della pista in piazza del Campo dovrebbe presentarsi in condizioni migliori per garantire lo svolgimento della corsa in sicurezza per i cavalli delle dieci Contrade. “La tutela del Palio e dei cavalli è priorità assoluta: le condizione della pista di tufo in piazza del Campo, a causa della pioggia, non ci permettono di effettuare la Carriera”, ha detto la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio. “Rinviare è sempre una decisione difficile e sofferta – ha aggiunto la sindaca – vorremmo sempre che fosse rispettato la scansione temporale secolare dei quattro giorni, Carriera compresa. Di fronte a tali precipitazioni, tra l’altro neppure così prevedibili, diventa necessario privilegiare la salvaguardia del Palio. Le valutazioni sono state fatte, come da Regolamento, attraverso la consultazione con gli uffici competenti, Deputati della Festa e dieci Capitani. Nonostante il grande lavoro dell’ufficio tecnico, tutte le componenti hanno convenuto sulla necessità di rinviare, date le condizioni del tufo, verificando i possibili interventi di sistemazione e visto il persistere dell’allerta meteo anche per le prossime ore. Gli operai comunali, come sempre, proseguiranno nel lavoro di cura e manutenzione, nella speranza che non ci siano più precipitazioni, tutta la macchina del Comune e delle Contrade, anche per il Corteo Storico, non subisca ulteriori stop e si possa correre nella giornata di domani”.

Il programma

Appuntamento dunque con il Palio di Siena 2026 per domani, 3 luglio. Questo il programma e gli orari. Alle ore 15.30 e alle ore 16 gli spari del mortaretto per il primo e secondo preavviso, quindi alle ore 16.40 l’inizio dello sgombero della pista per permettere alle ore 17.15 la sfilata del drappello dei Carabinieri a cavallo. Alle ore 17.20 l’ingresso in Piazza del Campo del Corteo Storico. Alle ore 19.30 l’uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà per il Palio. Diretta tv prevista su La7.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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