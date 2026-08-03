Casa, viaggi e libertà: quanto costa davvero la vita che gli italiani sognano

Avere una casa confortevole, concedersi qualche viaggio, lavorare senza vivere costantemente sotto pressione e disporre di abbastanza tempo per sé. La vita sognata dagli italiani non coincide necessariamente con ville, automobili di lusso e conti milionari. Sempre più spesso assomiglia, invece, a una normalità economicamente sostenibile: pagare le spese senza ansia, affrontare un imprevisto e riuscire comunque a costruire qualche progetto per il futuro.

Il problema è che questa forma di tranquillità sta diventando costosa. Anche quando i redditi aumentano, molte famiglie continuano a percepire una distanza considerevole tra ciò che guadagnano e la qualità della vita che vorrebbero raggiungere. Nel 2025 il reddito disponibile reale delle famiglie italiane è cresciuto dello 0,9 per cento, ma la Banca d’Italia ha segnalato un deterioramento della capacità di risparmio soprattutto tra i nuclei con redditi più bassi. La vera ricchezza, oggi, sembra quindi coincidere meno con il possesso di beni eccezionali e più con la possibilità di prendere decisioni senza essere condizionati continuamente dal saldo del conto corrente.

La casa assorbe una parte crescente dei progetti familiari

La casa continua a essere uno dei principali obiettivi degli italiani, ma anche una delle voci più difficili da sostenere. Comprare un’abitazione significa affrontare il prezzo dell’immobile, l’anticipo richiesto dalla banca, le spese notarili, le imposte, gli eventuali lavori e una rata del mutuo destinata ad accompagnare la famiglia per molti anni. Nel 2025 i prezzi delle abitazioni sono aumentati mediamente del 4 per cento rispetto all’anno precedente. La crescita è stata particolarmente evidente per le case già esistenti, rincarate del 4,7 per cento. Questo significa che anche gli immobili tradizionalmente considerati più accessibili richiedono oggi uno sforzo economico maggiore.

Per una coppia con due stipendi, l’acquisto può restare possibile, ma spesso impone di utilizzare gran parte dei risparmi accumulati e di ridurre altre spese. Per un giovane solo, un lavoratore precario o una famiglia monoreddito, la distanza tra il desiderio di una casa e la capacità di acquistarla può diventare molto più ampia. Anche l’affitto non rappresenta sempre una soluzione economica. Nelle grandi città la spesa per l’abitazione può occupare una quota consistente dello stipendio, limitando la possibilità di risparmiare per un futuro acquisto. Si crea così un circolo difficile da interrompere: si paga molto per vivere in affitto e, proprio per questo, si fatica ad accumulare il capitale necessario per comprare.

Viaggiare non è più soltanto una questione di vacanze

Il viaggio occupa un posto centrale nell’idea contemporanea di benessere. Non viene più considerato esclusivamente un lusso, ma un’esperienza attraverso cui riposarsi, conoscere luoghi diversi e recuperare tempo sottratto dalla routine lavorativa. Anche una vacanza relativamente semplice, tuttavia, richiede organizzazione economica. Trasporti, alloggio, ristorazione, assicurazioni e attività possono trasformare pochi giorni fuori casa in una spesa significativa. Una famiglia deve spesso accantonare denaro per diversi mesi, mentre molte persone scelgono periodi meno richiesti, destinazioni vicine o soggiorni più brevi.

La rinuncia non riguarda necessariamente i grandi viaggi intercontinentali. A diventare più difficile può essere anche la possibilità di partire due o tre volte durante l’anno, trascorrere un fine settimana in un’altra città o prenotare senza dover confrontare ossessivamente ogni prezzo. Il viaggio diventa quindi un indicatore della libertà economica. Non perché sia indispensabile volare frequentemente, ma perché poter partire significa disporre di denaro non interamente assorbito dalle necessità quotidiane.

Quanto denaro serve per sentirsi davvero liberi

La libertà economica non richiede necessariamente una ricchezza straordinaria. Per molte persone significa possedere un fondo di emergenza, non avere debiti difficili da sostenere e poter affrontare una spesa inattesa senza compromettere il bilancio del mese. Un’automobile da riparare, una visita medica, un elettrodomestico da sostituire o un trasferimento improvviso possono mettere in difficoltà chi non riesce a risparmiare. Nel primo trimestre del 2026 la propensione al risparmio delle famiglie italiane si è attestata all’8 per cento, dopo un aumento sia del reddito disponibile sia dei consumi. Il dato generale, però, comprende situazioni molto diverse: alcuni nuclei riescono a investire e accumulare patrimonio, altri arrivano alla fine del mese senza margini significativi.

Non sorprende, dunque, che nell’immaginario collettivo continui a esercitare fascino l’idea di una svolta improvvisa. Quando si parla di una vincita al SuperEnalotto, le prime fantasie riguardano quasi sempre la casa, i viaggi e la possibilità di smettere di lavorare o di farlo con maggiore libertà. Più che il lusso, si sogna l’eliminazione delle preoccupazioni economiche. Questa aspirazione mostra quanto il benessere sia ormai collegato alla disponibilità di tempo e alla capacità di scegliere. La ricchezza desiderata non serve soltanto a comprare qualcosa, ma a rifiutare un impiego insoddisfacente, ridurre gli orari, aiutare i familiari o dedicarsi a un progetto personale.

L’inflazione rallenta, ma i prezzi non tornano indietro

Uno degli equivoci più comuni riguarda il rallentamento dell’inflazione. Quando il tasso diminuisce, non significa che i prezzi ritornino automaticamente ai livelli precedenti, ma soltanto che continuano a crescere a un ritmo più contenuto. Nel 2025 i prezzi al consumo sono aumentati mediamente dell’1,5 per cento, con rincari più marcati per alcune categorie, tra cui i beni energetici regolamentati e gli alimentari non lavorati. Nei mesi successivi le pressioni sui prezzi non sono scomparse: ad aprile 2026 l’inflazione annua ha raggiunto il 2,7 per cento.

Per le famiglie, ciò significa confrontarsi con un costo della vita stabilmente più alto rispetto a pochi anni fa. Anche un aumento dello stipendio può essere assorbito dalle bollette, dalla spesa alimentare, dai trasporti e dai servizi. Il miglioramento nominale del reddito non sempre si traduce, quindi, nella sensazione concreta di stare meglio.

Il nuovo lusso è non dover scegliere continuamente

Per costruire la vita che gli italiani sognano non esiste una cifra valida per tutti. Le differenze tra città, composizione familiare, proprietà della casa e stile di vita rendono impossibile stabilire un importo universale.

Esiste però un elemento comune: il desiderio di non dover sacrificare sempre qualcosa. Pagare il mutuo senza rinunciare alle vacanze, mettere denaro da parte senza eliminare ogni attività sociale, crescere dei figli senza considerare ogni spesa una minaccia per l’equilibrio familiare. La casa, i viaggi e la libertà non sono sogni separati. Sono parti di uno stesso bisogno di stabilità. In un’economia in cui i prezzi aumentano e il risparmio resta diseguale, il vero privilegio non consiste necessariamente nel poter acquistare tutto. Consiste nel poter progettare la propria vita senza vivere costantemente in emergenza.