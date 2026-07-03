Palio di Siena 3 luglio 2026, il drappellone che sarà consegnato alla contrada vincitrice | FOTO

Qual è il drappellone per il Palio di Siena del 3 luglio 2026 (dopo il rinvio di ieri per maltempo) dedicato alla Madonna di Provenzano? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Ismaele Nones. Il Drappellone, tradizionalmente noto come “Cencio”, è dedicato alla Madonna di Provenzano e si inserisce nel calendario del Palio di Siena con un titolo che richiama anche l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, figura centrale della spiritualità medievale e della cultura religiosa italiana. Nella parte superiore del Drappellone trova posto la Madonna di Provenzano, fulcro iconografico della Carriera del 3 luglio. Nella parte inferiore compaiono due cavalli che danzano e si affrontano in un cielo limpido. Uno è bianco e l’altro nero, richiamando la leggenda della Balzana, lo stemma di Siena, che secondo la tradizione deriverebbe proprio dai colori dei cavalli utilizzati dai leggendari fondatori Senio e Ascanio nella fuga dallo zio Romolo. Nella parte più bassa dell’opera emerge infine la figura allegorica di Diana, collegata alla leggenda del fiume sotterraneo che, secondo la tradizione, scorrerebbe sotto la città.

#PaliodiSiena: il Drappellone dipinto da Nones richiama il testamento di San Francesco. Presentata l’opera che andrà alla contrada vincitrice della carriera del 2 luglio in Piazza del Campo, firmata dall’artista trentino Ismaele Nones https://t.co/9xPrRJ7KEW pic.twitter.com/yf0nr9C3UY — intoscana (@intoscana) June 27, 2026

A contendersi l’ambito premio saranno le contrade:

Aquila

Bruco (al suo terzo Palio consecutivo)

Civetta

Drago (al suo terzo Palio consecutivo)

Giraffa

Leocorno

Oca

Onda

Torre

Valdimontone (al suo quinto Palio consecutivo)

Streaming e tv

Abbiamo visto il drappellone per il Palio di Siena del 3 luglio 2026, ma dove vedere la Carriera in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. Per il Palio del 3 luglio 2026 la diretta partirà alle ore 17,15 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.