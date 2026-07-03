Palio di Siena 3 luglio 2026: i fantini che correranno la Carriera
Palio di Siena 3 luglio 2026: i fantini che correranno la Carriera
Quali sono i fantini che prenderanno parte al Palio di Siena del 3 luglio 2026 (dopo il rinvio di ieri per pioggia)? Nelle scorse ore le varie contrade che correranno la Carriera hanno fatto le loro scelte. Eccole:
- Giovanni Atzeni detto Tittia, nato nel 1985, con alle spalle 41 Palii corsi di cui 11 vinti, contrada dell’Aquila;
- Carlo Sanna detto Brigante, 1989, 18 Palii corsi di cui tre vinti, contrada dell’Onda;
- Sebastiano Murtas detto Grandine, 1990, 14 Palii corsi, contrada dell’Oca;
- Enrico Bruschelli detto Bellocchio, 1995, 10 Palii corsi, contrada della Torre;
- Giuseppe Zedde detto Gingillo, 1982, 34 Palii corsi di cui quattro vinti; contrada della Civetta;
- Andrea Sanna detto Virgola, 1998, tre Palii corsi, contrada del Leocorno;
- Federico Guglielmi detto Tamurè, 1995, cinque Palii corsi, contrada della Giraffa;
- Dino Pes detto Velluto, 1980, 11 Palii corsi di cui uno vinto, contrada del Bruco;
- Salvatore Nieddu, 2002, esordiente al Palio, contrada del Valdimontone;
- Diego Minucci, 2005, esordiente al Palio, contrada del Drago.
E i cavalli? Ecco quelli sorteggiati alle varie contrade per il Palio di Siena del 3 luglio 2026:
- Anda e Bola (di Harry Arthur Louis Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 10 anni, già vincitore di una Carriera, assegnato alla contrada dell’Onda;
- Benitos AA (di Dario Colagè, allenato da Dario Colagè) – castrone sauro di 9 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Oca;
- Canarinu AA (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 8 anni, assegnato alla contrada di Valdimontone;
- Diosu De Campeda AA (di Luciano Marri, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 7 anni, assegnato alla contrada della Giraffa;
- Diodoro AA (di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone sauro di 7 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Aquila;
- Don Rodrigo AA (di Michele Seazzu, allenato da Fabio Fioravanti) – castrone baio di 7 anni, cavallo esordiente, assegnato alla contrada del Bruco;
- Eberardo AA (di Theodore William Thomas Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada del Drago;
- Entu de Pedra Ulpu AA (di Antonio Siri, allenato da Antonio Siri) – castrone baio di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada della Torre;
- Viso d’Angelo (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada della Civetta;
- Volpino (di Franco Iannilli, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada del Leocorno.
Regolamento
Abbiamo visto i fantini (e i cavalli) delle contrade per il Palio di Siena del 3 luglio 2026, ma qual è il regolamento? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).