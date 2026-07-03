Palio di Siena 3 luglio 2026: i fantini che correranno la Carriera

Quali sono i fantini che prenderanno parte al Palio di Siena del 3 luglio 2026 (dopo il rinvio di ieri per pioggia)? Nelle scorse ore le varie contrade che correranno la Carriera hanno fatto le loro scelte. Eccole:

Giovanni Atzeni detto Tittia , nato nel 1985, con alle spalle 41 Palii corsi di cui 11 vinti, contrada dell’Aquila;

, nato nel 1985, con alle spalle 41 Palii corsi di cui 11 vinti, contrada dell’Aquila; Carlo Sanna detto Brigante , 1989, 18 Palii corsi di cui tre vinti, contrada dell’Onda;

, 1989, 18 Palii corsi di cui tre vinti, contrada dell’Onda; Sebastiano Murtas detto Grandine , 1990, 14 Palii corsi, contrada dell’Oca;

, 1990, 14 Palii corsi, contrada dell’Oca; Enrico Bruschelli detto Bellocchio , 1995, 10 Palii corsi, contrada della Torre;

, 1995, 10 Palii corsi, contrada della Torre; Giuseppe Zedde detto Gingillo , 1982, 34 Palii corsi di cui quattro vinti; contrada della Civetta;

, 1982, 34 Palii corsi di cui quattro vinti; contrada della Civetta; Andrea Sanna detto Virgola , 1998, tre Palii corsi, contrada del Leocorno;

, 1998, tre Palii corsi, contrada del Leocorno; Federico Guglielmi detto Tamurè , 1995, cinque Palii corsi, contrada della Giraffa;

, 1995, cinque Palii corsi, contrada della Giraffa; Dino Pes detto Velluto , 1980, 11 Palii corsi di cui uno vinto, contrada del Bruco;

, 1980, 11 Palii corsi di cui uno vinto, contrada del Bruco; Salvatore Nieddu , 2002, esordiente al Palio, contrada del Valdimontone;

, 2002, esordiente al Palio, contrada del Valdimontone; Diego Minucci, 2005, esordiente al Palio, contrada del Drago.

E i cavalli? Ecco quelli sorteggiati alle varie contrade per il Palio di Siena del 3 luglio 2026:

Anda e Bola (di Harry Arthur Louis Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 10 anni, già vincitore di una Carriera, assegnato alla contrada dell’Onda ;

(di Harry Arthur Louis Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 10 anni, già vincitore di una Carriera, assegnato alla ; Benitos AA (di Dario Colagè, allenato da Dario Colagè) – castrone sauro di 9 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Oca ;

(di Dario Colagè, allenato da Dario Colagè) – castrone sauro di 9 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla ; Canarinu AA (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 8 anni, assegnato alla contrada di Valdimontone ;

(di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 8 anni, assegnato alla ; Diosu De Campeda AA (di Luciano Marri, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 7 anni, assegnato alla contrada della Giraffa ;

(di Luciano Marri, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 7 anni, assegnato alla ; Diodoro AA (di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone sauro di 7 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Aquila ;

(di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone sauro di 7 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla ; Don Rodrigo AA (di Michele Seazzu, allenato da Fabio Fioravanti) – castrone baio di 7 anni, cavallo esordiente, assegnato alla contrada del Bruco ;

(di Michele Seazzu, allenato da Fabio Fioravanti) – castrone baio di 7 anni, cavallo esordiente, assegnato alla ; Eberardo AA (di Theodore William Thomas Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada del Drago ;

(di Theodore William Thomas Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 6 anni, esordiente, assegnato alla ; Entu de Pedra Ulpu AA ( di Antonio Siri, allenato da Antonio Siri) – castrone baio di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada della Torre ;

di Antonio Siri, allenato da Antonio Siri) – castrone baio di 6 anni, esordiente, assegnato alla ; Viso d’Angelo (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada della Civetta ;

(di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla ; Volpino (di Franco Iannilli, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada del Leocorno.

Regolamento

Abbiamo visto i fantini (e i cavalli) delle contrade per il Palio di Siena del 3 luglio 2026, ma qual è il regolamento? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).