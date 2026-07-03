Palio di Siena 3 luglio 2026: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa

Chi è Renato Bircolotti, il mossiere del Palio di Siena del 3 luglio 2026 (dopo il rinvio per maltempo) e cosa fa? In un Palio, quello di Siena incluso, il mossiere è colui che, abbassando il canape, fa partire la gara ippica della manifestazione. È l’unico ed insindacabile giudice sulla validità della partenza (la cosiddetta “mossa”) delle eventuali fasi eliminatorie e della corsa vera e propria. Il mossiere può abbassare il canape anche per motivi di sicurezza, quando una o più contrade “forzano” la mossa. Quando il canape si abbassa ma il mossiere, a suo insindacabile giudizio, non ritiene valida la partenza (allineamento non corretto, posizioni scambiate, ecc.), decreta l’annullamento della mossa stessa.

Inoltre effettua la chiamata all’interno dei canapi secondo gli ordini prestabiliti per sorteggio, diversi per le eventuali prove e per il palio. Può far uscire e rientrare i cavalli dai canapi, senza cambiare l’ordine di chiamata, quando ritiene che l’allineamento sia difficoltoso. Può richiamare ed ammonire i fantini in caso di comportamento scorretto. Richiami ed ammonizioni si traducono poi in squalifiche per le contrade o per i fantini.

Al Palio di Siena è nominato dall’amministrazione comunale, su segnalazione dei capitani delle diciassette contrade. Il mossiere svolge il suo ruolo all’interno del verrocchio durante le batterie della tratta, per le sei prove e per la corsa del Palio, dal quale comanda sia il meccanismo di abbassamento del canape per dare la mossa, sia il pulsante per l’esplosione del mortaretto per decretarne l’annullamento. Ma chi è Renato Bircolotti, il mossiere designato per il Palio di Siena del 2 luglio 2025? Aretino di Castiglion Fiorentino, classe 1965, lunga esperienza nei palii, starter negli ippodromi, ha ricevuto il riconoscimento di Aretino dell’anno 2022 scelto dai lettori del Corriere di Arezzo.

La filosofia con cui Bircolotti, starter conosciuto in tutta Italia, affronta il Palio? “Rispetto porta rispetto – le sue parole a La Nazione -. Io voglio quello dei fantini. Così si può arrivare a fare un Palio nel migliore dei modi”.

Perché il mossiere del palio di Siena viene portato via dopo la partenza? Per tradizione il mossiere, non appena ha dato la Mossa, se ne va e non guarda mai lo svolgimento della Carriera fino alla fine. Il motivo è legato all’ordine pubblico. Essendo, sostanzialmente, l’arbitro della Carriera potrebbe essere contestato o aggredito dai contradaioli in piazza. Da qui la, “saggia”, decisione di sparire nel minor tempo possibile.