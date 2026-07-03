A che ora inizia il Palio di Siena del 3 luglio 2026: l’orario della Carriera su La7

A che ora inizia il Palio di Siena del 3 luglio 2026, rinviato a causa del maltempo di ieri, (dedicato alla Madonna di Provenzano) che verrà trasmesso in diretta tv su La7? La messa in onda della Carriera è prevista a partire dalle ore 17,10 su La7. La corsa vera e propria però non partirà prima delle ore 19,30. Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 3 luglio 2026:

PROVE DEL MATTINO

ore 8,20: preavviso

ore 8,40: Inizio sgombero della Pista

ore 9,00: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PROVE DEL POMERIGGIO

ore 18,45: preavviso

ore 19,15: Inizio sgombero della Pista

ore 19,45: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PALIO

ore 15,30: primo preavviso

ore 16,00: secondo preavviso

ore 16,40: Inizio sgombero della Pista

ore 17,15: Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo

ore 17,20: Ingresso Corteo Storico nel “Campo”

ore 19,30: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Streaming e tv

Abbiamo visto a che ora inizia il Palio di Siena del 3 luglio 2026, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. Per il Palio del 3 luglio 2026 la diretta partirà alle ore 17,15 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.