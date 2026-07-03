Palio di Siena 3 luglio 2026: contrade, cavalli, fantini, drappellone e streaming live

Oggi, venerdì 3 luglio 2026 (dopo il rinvio di ieri per pioggia), si corre il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato da Ismaele Nones. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio sul palio in programma oggi.

Contrade

Quali sono le contrade che corrono il Palio di Siena di oggi, 3 luglio 2026? Corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Nicchio avrebbe corso di diritto, ma è stata squalificata per un’edizione, quindi ne sono state estratte quattro invece che tre. Quest’anno per il Palio del 3 luglio le Contrade che corrono sono:

Aquila

Bruco (al suo terzo Palio consecutivo)

Civetta

Drago (al suo terzo Palio consecutivo)

Giraffa

Leocorno

Oca

Onda

Torre

Valdimontone (al suo quinto Palio consecutivo)

Cavalli e fantini

Come vengono assegnati i cavalli alle contrade che partecipano al Palio di Siena del 3 luglio 2026? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza.

Quali sono i cavalli che correranno il Palio di Siena del 3 luglio 2026? Di seguito le 10 contrade con i rispettivi cavalli:

Anda e Bola (di Harry Arthur Louis Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 10 anni, già vincitore di una Carriera, assegnato alla contrada dell’Onda ;

(di Harry Arthur Louis Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 10 anni, già vincitore di una Carriera, assegnato alla ; Benitos AA (di Dario Colagè, allenato da Dario Colagè) – castrone sauro di 9 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Oca ;

(di Dario Colagè, allenato da Dario Colagè) – castrone sauro di 9 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla ; Canarinu AA (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 8 anni, assegnato alla contrada di Valdimontone ;

(di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 8 anni, assegnato alla ; Diosu De Campeda AA (di Luciano Marri, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 7 anni, assegnato alla contrada della Giraffa ;

(di Luciano Marri, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 7 anni, assegnato alla ; Diodoro AA (di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone sauro di 7 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Aquila ;

(di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone sauro di 7 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla ; Don Rodrigo AA (di Michele Seazzu, allenato da Fabio Fioravanti) – castrone baio di 7 anni, cavallo esordiente, assegnato alla contrada del Bruco ;

(di Michele Seazzu, allenato da Fabio Fioravanti) – castrone baio di 7 anni, cavallo esordiente, assegnato alla ; Eberardo AA (di Theodore William Thomas Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada del Drago ;

(di Theodore William Thomas Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 6 anni, esordiente, assegnato alla ; Entu de Pedra Ulpu AA ( di Antonio Siri, allenato da Antonio Siri) – castrone baio di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada della Torre ;

di Antonio Siri, allenato da Antonio Siri) – castrone baio di 6 anni, esordiente, assegnato alla ; Viso d’Angelo (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada della Civetta ;

(di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla ; Volpino (di Franco Iannilli, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada del Leocorno.

Ma veniamo ai fantini:

Giovanni Atzeni detto Tittia , nato nel 1985, con alle spalle 41 Palii corsi di cui 11 vinti, contrada dell’Aquila;

, nato nel 1985, con alle spalle 41 Palii corsi di cui 11 vinti, contrada dell’Aquila; Carlo Sanna detto Brigante , 1989, 18 Palii corsi di cui tre vinti, contrada dell’Onda;

, 1989, 18 Palii corsi di cui tre vinti, contrada dell’Onda; Sebastiano Murtas detto Grandine , 1990, 14 Palii corsi, contrada dell’Oca;

, 1990, 14 Palii corsi, contrada dell’Oca; Enrico Bruschelli detto Bellocchio , 1995, 10 Palii corsi, contrada della Torre;

, 1995, 10 Palii corsi, contrada della Torre; Giuseppe Zedde detto Gingillo , 1982, 34 Palii corsi di cui quattro vinti; contrada della Civetta;

, 1982, 34 Palii corsi di cui quattro vinti; contrada della Civetta; Andrea Sanna detto Virgola , 1998, tre Palii corsi, contrada del Leocorno;

, 1998, tre Palii corsi, contrada del Leocorno; Federico Guglielmi detto Tamurè , 1995, cinque Palii corsi, contrada della Giraffa;

, 1995, cinque Palii corsi, contrada della Giraffa; Dino Pes detto Velluto , 1980, 11 Palii corsi di cui uno vinto, contrada del Bruco;

, 1980, 11 Palii corsi di cui uno vinto, contrada del Bruco; Salvatore Nieddu , 2002, esordiente al Palio, contrada del Valdimontone;

, 2002, esordiente al Palio, contrada del Valdimontone; Diego Minucci, 2005, esordiente al Palio, contrada del Drago.

Il programma di oggi, 3 luglio 2026

Ma vediamo insieme il programma del Palio di Siena di oggi, 3 luglio 2026:

PROVE DEL MATTINO

ore 8,20: preavviso

ore 8,40: Inizio sgombero della Pista

ore 9,00: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PROVE DEL POMERIGGIO

ore 18,45: preavviso

ore 19,15: Inizio sgombero della Pista

ore 19,45: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

PALIO

ore 15,30: primo preavviso

ore 16,00: secondo preavviso

ore 16,40: Inizio sgombero della Pista

ore 17,15: Sfilata Drappello Carabinieri a cavallo

ore 17,20: Ingresso Corteo Storico nel “Campo”

ore 19,30: Uscita dei cavalli dal Cortile del Podestà

Concluso il Corteo, uno scoppio del mortaretto annuncia l’uscita dei cavalli dall’Entrone. Ad ogni fantino viene consegnato un nerbo di bue con il quale potrà incitare il cavallo e/o ostacolare gli avversari durante la corsa. Quindi le accoppiate si avvicinano al punto della mossa dove sono stati tesi i due canapi tra i quali saranno chiamati dal mossiere, che anche in questa occasione sarà Renato Bircolotti, ad allinearsi. L’ordine di entrata è stabilito dalla sorte.

Regolamento

La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche). Di seguito le 17 contrade di Siena:

AQUILA

BRUCO

CHIOCCIOLA

CIVETTA

DRAGO

GIRAFFA

ISTRICE

LEOCORNO

LUPA

NICCHIO

OCA

ONDA

PANTERA

SELVA

TARTUCA

TORRE

VALDIMONTONE

Le contrade, come le conosciamo oggi, esistono dal 1729 ma le loro origini risalgono all’anno mille, quando a Siena nacquero delle piccole associazioni che offrivano servizi ai pellegrini diretti a Roma lungo la via Francigena. La lunga storia delle contrade è fatta anche di rivalità e violenze che da secoli trovano sfogo nel Palio.

Palio di Siena 3 luglio 2026: il drappellone

Abbiamo visto programma e contrade del Palio di Siena del 3 luglio 2026, ma qual è il drappellone? Il premio che sarà consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Ismaele Nones. Il Drappellone, tradizionalmente noto come “Cencio”, è dedicato alla Madonna di Provenzano e si inserisce nel calendario del Palio di Siena con un titolo che richiama anche l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, figura centrale della spiritualità medievale e della cultura religiosa italiana. Nella parte superiore del Drappellone trova posto la Madonna di Provenzano, fulcro iconografico della Carriera del 2 luglio. Nella parte inferiore compaiono due cavalli che danzano e si affrontano in un cielo limpido. Uno è bianco e l’altro nero, richiamando la leggenda della Balzana, lo stemma di Siena, che secondo la tradizione deriverebbe proprio dai colori dei cavalli utilizzati dai leggendari fondatori Senio e Ascanio nella fuga dallo zio Romolo. Nella parte più bassa dell’opera emerge infine la figura allegorica di Diana, collegata alla leggenda del fiume sotterraneo che, secondo la tradizione, scorrerebbe sotto la città.

Streaming, tv e telecronista

Dove vedere il Palio di Siena di oggi, 3 luglio 2026, in diretta tv e live streaming? Anche quest’anno sarà La7 a mostrare in diretta la tradizionale gara nella città toscana. La7 ormai da qualche tempo ha preso il posto della Rai nel trasmettere la diretta del Palio di Siena. All’ultimo bando per assegnarsi i diritti tv dell’evento l’offerta di La7 è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. Per il Palio del 3 luglio 2026 la diretta partirà alle ore 17,15 e sarà visibile anche in streaming attraverso il sito di La7. Telecronaca affidata alla storica voce del calcio italiano, Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.