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Palio di Siena 3 luglio 2026, le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi

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Credit: AGF
di Giovanni Macchi
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Palio di Siena 3 luglio 2026, le contrade che prenderanno parte alla Carriera di oggi

Oggi, 3 luglio 2026, si corre il Palio di Siena (dopo il rinvio di ieri per maltempo). Corsa che vedrà, come sempre, 10 contrade sfidarsi per la vittoria finale. Ma quali sono le contrade estratte per il Palio del 3 luglio 2026? Corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 3 luglio le Contrade che corrono sono:

  • Aquila
  • Bruco (al suo terzo Palio consecutivo)
  • Civetta
  • Drago (al suo terzo Palio consecutivo)
  • Giraffa
  • Leocorno
  • Oca
  • Onda
  • Torre
  • Valdimontone (al suo quinto Palio consecutivo)

Cavalli e fantini

Abbiamo visto le contrade del Palio di Siena 3 luglio 2026, ma come vengono assegnati i cavalli alle contrade che partecipano? Le dieci Contrade partecipano alla corsa con un cavallo che viene loro assegnato per estrazione a sorte da una rosa di cavalli selezionati tra quelli fisicamente idonei. Le prove di idoneità e l’assegnazione dei cavalli (la Tratta), avvengono tre giorni prima del Palio; prima del Palio si svolgono sei corse di prova (una la mattina ed una il pomeriggio) durante le quali il fantino, scelto dalla Contrada, prende dimestichezza con il cavallo che, allo stesso tempo, prende confidenza con il tufo della Piazza. Questi i cavalli e fantini per il Palio di Siena di oggi, 3 luglio 2026:

  • Anda e Bola (di Harry Arthur Louis Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 10 anni, già vincitore di una Carriera, assegnato alla contrada dell’Onda;
  • Benitos AA (di Dario Colagè, allenato da Dario Colagè) – castrone sauro di 9 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Oca;
  • Canarinu AA (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 8 anni, assegnato alla contrada di Valdimontone;
  • Diosu De Campeda AA (di Luciano Marri, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 7 anni, assegnato alla contrada della Giraffa;
  • Diodoro AA (di Ilaria Bisconti, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone sauro di 7 anni, già vincitore di una Carriera; assegnato alla contrada dell’Aquila;
  • Don Rodrigo AA (di Michele Seazzu, allenato da Fabio Fioravanti) – castrone baio di 7 anni, cavallo esordiente, assegnato alla contrada del Bruco;
  • Eberardo AA (di Theodore William Thomas Westerman, allenato da Massimo Milani) – castrone baio oscuro di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada del Drago;
  • Entu de Pedra Ulpu AA (di Antonio Siri, allenato da Antonio Siri) – castrone baio di 6 anni, esordiente, assegnato alla contrada della Torre;
  • Viso d’Angelo (di Mark Harris Getty, allenato da Giovanni Atzeni) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada della Civetta;
  • Volpino (di Franco Iannilli, allenato da Massimo Milani) – castrone baio di 12 anni, assegnato alla contrada del Leocorno.

Ma veniamo ai fantini:

  • Giovanni Atzeni detto Tittia, nato nel 1985, con alle spalle 41 Palii corsi di cui 11 vinti, contrada dell’Aquila;
  • Carlo Sanna detto Brigante, 1989, 18 Palii corsi di cui tre vinti, contrada dell’Onda;
  • Sebastiano Murtas detto Grandine, 1990, 14 Palii corsi, contrada dell’Oca;
  • Enrico Bruschelli detto Bellocchio, 1995, 10 Palii corsi, contrada della Torre;
  • Giuseppe Zedde detto Gingillo, 1982, 34 Palii corsi di cui quattro vinti; contrada della Civetta;
  • Andrea Sanna detto Virgola, 1998, tre Palii corsi, contrada del Leocorno;
  • Federico Guglielmi detto Tamurè, 1995, cinque Palii corsi, contrada della Giraffa;
  • Dino Pes detto Velluto, 1980, 11 Palii corsi di cui uno vinto, contrada del Bruco;
  • Salvatore Nieddu, 2002, esordiente al Palio, contrada del Valdimontone;
  • Diego Minucci, 2005, esordiente al Palio, contrada del Drago.
Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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