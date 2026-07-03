Palio di Siena 3 luglio 2026, vincitore: chi ha vinto la Carriera di oggi | Risultato

PALIO DI SIENA 3 LUGLIO 2026 RISULTATO – Chi ha vinto (vincitore) il Palio di Siena del 3 luglio 2026, dopo il rinvio di ieri a causa del maltempo? A trionfare nella Carriera di oggi è stata la contrada dell’Aquila.

Quali erano le contrade che hanno corso il Palio di Siena del 3 luglio 2026? In ogni palio corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 3 luglio le Contrade che hanno corso sono state:

Aquila

Bruco (al suo terzo Palio consecutivo)

Civetta

Drago (al suo terzo Palio consecutivo)

Giraffa

Leocorno

Oca

Onda

Torre

Valdimontone (al suo quinto Palio consecutivo)

Regolamento

Qual è il regolamento del Palio di Siena? La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario.

Drappellone

Abbiamo visto chi ha vinto (il vincitore) il Palio di Siena del 3 luglio 2026, ma qual è il drappellone conquistato dalla contrada? Il premio che è stato consegnato alla contrada vincitrice del Palio è stato realizzato dall’artista Ismaele Nones. Il Drappellone, tradizionalmente noto come “Cencio”, è dedicato alla Madonna di Provenzano e si inserisce nel calendario del Palio di Siena con un titolo che richiama anche l’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, figura centrale della spiritualità medievale e della cultura religiosa italiana. Nella parte superiore del Drappellone trova posto la Madonna di Provenzano, fulcro iconografico della Carriera del 2 luglio. Nella parte inferiore compaiono due cavalli che danzano e si affrontano in un cielo limpido. Uno è bianco e l’altro nero, richiamando la leggenda della Balzana, lo stemma di Siena, che secondo la tradizione deriverebbe proprio dai colori dei cavalli utilizzati dai leggendari fondatori Senio e Ascanio nella fuga dallo zio Romolo. Nella parte più bassa dell’opera emerge infine la figura allegorica di Diana, collegata alla leggenda del fiume sotterraneo che, secondo la tradizione, scorrerebbe sotto la città.