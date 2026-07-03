Palio di Siena 3 luglio 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la Carriera

Oggi, giovedì 3 luglio 2026 (dopo il rinvio di ieri per pioggia), intorno alle ore 19,40 si corre il Palio di Siena in onore della Madonna di Provenzano, il cui drappellone, che andrà alla Contrada vincitrice, è stato realizzato dall’artista, Ismaele Nones. L’evento più atteso dell’anno torna ad infiammare la città toscana e i tanti appassionati in giro per il mondo. Ricordiamo che sono due i Palii che si corrono ogni anno: il primo il 2 luglio, in onore della Madonna di Provenzano, il secondo il 16 agosto in onore della Madonna dell’Assunta, e sono dieci – sulle diciassette complessive – le Contrade che corrono ogni Palio. Dove vedere il Palio di Siena del 3 luglio 2026 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il Palio andrà in onda su La7. Per anni era stata la Rai a trasmettere la diretta del Palio di Siena. L’offerta di La7 all’ultimo bando per i diritti tv dell’evento però è stata di 540 mila, circa 67 mila euro a Palio, quasi il doppio di quanto offriva la Rai. Per il Palio del 3 luglio la diretta su La7 partirà alle ore 17,10. Alle 19,30 l’ingresso in piazza dei cavalli. Poco dopo, salvo rinvii per pioggia, la partenza. Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo. Al commento Giovanni Mazzini, storico del Palio.

Palio di Siena 3 luglio 2026 streaming

Non solo tv. L’evento sarà visibile anche in live streaming attraverso il sito di La7 dove basterà accedervi per assistere alla corsa da pc, tablet e smartphone. Insomma, perdersi il Palio sarà veramente difficile.

Contrade

Abbiamo visto dove vedere il Palio di Siena del 3 luglio 2026 in diretta tv e live streaming, ma quali sono le contrade che corrono la Carriera di oggi? Corrono di “diritto” le sette Contrade che non hanno disputato la Carriera dell’anno precedente nella stessa data, luglio su luglio e agosto su agosto, mentre le altre tre vengono sorteggiate tra le dieci che invece vi avevano partecipato. Quest’anno per il Palio del 3 luglio 2026 le Contrade che corrono sono:

Aquila

Bruco (al suo terzo Palio consecutivo)

Civetta

Drago (al suo terzo Palio consecutivo)

Giraffa

Leocorno

Oca

Onda

Torre

Valdimontone (al suo quinto Palio consecutivo)

La partenza avviene con un cavallo di rincorsa (il decimo) che posizionato fuori dal canape decide quando entrare e dare il via alla corsa: a volte questo avviene in pochi minuti, ma può anche durare ore a seconda della situazione tra contrade rivali. Solitamente il fantino di rincorsa decide di far partire il Palio quando i cavalli di una o più contrade rivali sono mal posizionati, o quando quello di una contrada alleata è in posizione favorevole. Una volta partiti, i cavalli – con o senza fantino – dovranno fare tre giri di piazza in senso orario. Nella corsa si affrontano a turno dieci delle diciassette contrade in cui è suddivisa la città di Siena, in modo che nessuna arrivi a saltarne due di fila (salvo squalifiche).