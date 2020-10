Le Iene 2020 streaming live e diretta tv: dove vedere il programma

LE IENE 2020 STREAMING – Parte questa sera, martedì 6 ottobre, Le Iene 2020, la nuova edizione dello storico programma di Italia 1. Previsto un doppio appuntamento settimanale, ogni martedì e giovedì in prima serata dalle 21.20. Come sempre tanti servizi, dai più leggeri e divertenti a quelli più impegnativi ed emozionanti, inchieste e approfondimenti. Ma come fare per seguire le puntate de Le Iene in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

Il programma va in onda ogni martedì e ogni giovedì – a partire dal 6 ottobre 2020 – dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Le Iene in live streaming

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il programma sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire lo show in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Conduttori e inviati

Una coppia per il martedì e un trio per il giovedì. Tornano Le Iene e lo fanno, a partire da martedì 6 ottobre, con il consolidato duo composto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino. Con loro le voci irriverenti della Gialappa’s Band. Il giovedì, sempre in prima serata, a partire dall’8 ottobre si alternano alla conduzione il trio composto da Giulio Golia – assente nella prima puntata perché risultato positivo al Covid, Filippo Roma e Matteo Viviani e quello femminile formato da Nina Palmieri, Roberta Rei e Veronica Ruggeri.



Gli inviati de Le Iene Show per la stagione 2020-2021 saranno Andrea Agresti, Niccolò Bello, Cizco, Michele Cordaro, Stefano Corti, Alessandro De Giuseppe, Nicolò De Devitiis, Sebastian Gazzarrini, Giulio Golia, Giulia Innocenzi, Ismaele La Vardera, Alice Martinelli, Antonino Monteleone, Mitch, Alessandro Onnis, Nina Palmieri, Cristiano Pasca, Gaetano Pecoraro, Luigi Pelazza, Alessandro Politi, Roberta Rei, Filippo Roma, Veronica Ruggeri, Alessandro Di Sarno, Silvio Schembri, Niccolò Torielli, Matteo Viviani, Gaston Zama.

