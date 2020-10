“Sono positivo al Covid”. L’annuncio sui social è arrivato da Giulio Golia, conduttore de “Le Iene“, che in un video pubblicato su Facebook e Instagram ha spiegato di essere entrato in contatto con un positivo e di aver immediatamente avvisato il medico che gli ha prescritto un tampone, risultato poi positivo.

“Per il momento sto bene, ho solo un leggero mal di testa”, ha spiegato nel video Giulio Golia. Il conduttore si trova in quarantena e non sarà presente alla prima puntata del noto programma Mediaset, prevista per lunedì 5 ottobre.

“Giulio era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione, che inizierà lunedì 5 ottobre con lo “Speciale Mario Biondo” e dal 6 ottobre tutti i martedì e giovedì dalle 21.10 su Italia1”, si legge sul sito de Le Iene. “Al nostro Giulio tutte Le Iene mandano un grande abbraccio!!!”.

