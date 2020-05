La cattedrale del mare, la serie tratta dal best seller di Falcones: trama, cast, streaming

A partire da martedì 19 maggio 2020, in prima serata su Canale 5 arriva la serie televisiva La cattedrale del mare, tratta dall’omonimo best seller di Ildefonso Falcones, con protagonista Arnau e il popolo catalano. La serie televisiva sarà trasmessa sul canale principale di Mediaset in quattro appuntamenti. Quella raccontata nel romanzo di Falcones è una storia potente fatta di contrasti, tra guerra e pestilenza, libertà e schiavitù, ricchezza e povertà, lealtà e vendetta, amore e tradimenti, in un mondo segnato dall’intolleranza religiosa. La vicenda avviene in una Barcellona del XIV secolo, segnata dall’ombra dell’Inquisizione.

La cattedrale del mare, la serie tv: quante puntate sono

Il romanzo è diviso in quattro parti, così come la serie televisiva: Servi della gleba, Servi della nobiltà, Servi della passione e Servi del destino. Diretta da Giancarlo Scheri, la serie tv de La cattedrale sul mare è prodotta da Atresmedia e Netflix, con Diagonal TV ed è stata trasmessa per la prima volta nel 2018 da Antena 3 in Spagna. La trasposizione televisiva del romanzo ha contato su un vasto cast tecnico, composto da 2500 comparse, 2000 costumi e 220 animali. L’80% delle riprese sono state effettuate all’esterno. La Basilica di Santa Maria del mar è stata costruita appositamente per le sequenze che la vedono protagonista. Tra i vari set di ripresa della serie vediamo: Estremadura, Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Madrid, Aragona e Catalogna.

Tutte le puntate de La cattedrale del mare

La cattedrale del mare, la trama della serie

La storia raccontata ne La cattedrale del mare è quella di Arnau Estanyol, fuggiasco figlio di un contadino che ha trovato riparo a Barcellona, precisamente nel quartiere della Ribera (dei vasai). Siamo nel XIV secolo e, nonostante il difficile inizio, Arnau si ritroverà nella posizione di poter scalare la piramide sociale arrivando a ottenere il titolo di Barone e di Console del Mare.

La storia di Arnau procede di pari passo con la costruzione della Cattedrale di Santa Maria del Mar, con una Barcellona nel momento di maggiore prosperità. La città infatti è cresciuta verso Ribera, il quartiere dei pescatori: gli abitanti decidono di costruire il più grande tempio mariano mai conosciuto, con i soldi di raccolti da alcuni benefattori e lo sforzo di altri. Arnau anche darà il suo contributo, prima come bastaix (portatore di pietre) e poi finanziandolo economicamente. I lavori dureranno dal 1329 al 1383. L’evoluzione di Arnau però desterà anche invidia e disprezzo. Per questo, l’uomo finirà in balia dell’Inquisizione.

La trama de La cattedrale del mare

La cattedrale del mare, il romanzo best seller di Falcones

Il romanzo diventato best seller di Ildefonso Falcones in Italia è stato pubblicato da Longanesi, soltanto in Italia il volume ha ottenuto 14 ristampe, mentre nel mondo ha venduto milioni di copie. Il romanzo è stato acclamato anche dalla critica, superando persino la lettura di Famiglia Cristiana. Cosa sappiamo dell’autore? Falcones de Sierra è nato a Barcellona, nel 1958. Nella vita è un avvocato specializzato in Diritto Civile, ma ha ottenuto la fama editoriale con il suo primo romanzo, La cattedrale del mare, pubblicato nel 2006.

Falcones ha perso il padre che era appena un ragazzo, 17 anni, un cambiamento che lo ha fatto allontanare dalla carriera sportiva di pilota (era campione junior nel salto e si era distinto anche nell’hockey su prato). Dopo aver ottenuto due lauree, in Diritto ed Economia, per Falcones è iniziata la carriera d’avvocato, ma la passione per la scrittura è nata di pari passo e l’ha coltivata fino a produrre un romanzo che gli è fruttato diversi premi: Fulbert de Chartres,in Francia, Giovanni Boccaccio in Italia e Fundacion Lara, Euskadi de Plata e Que Ieeer in Spagna.

La cattedrale del mare è il suo primo romanzo, ma non ultimo: a seguire ha pubblicato La mano di Fatima, La regina scalza, Gli eredi della Terra e Il pittore di anime.

La cattedrale del mare, il cast

Nel cast de La cattedrale del mare vediamo come protagonista Arnau Estanyol, interpretato da Aitor Luna. Al suo fianco vediamo Daniel Grao interpretare Bernat Estanyol, il padre di Arnau. Pablo Derqui invece interpreta Joan Estanyol, il fratello adottato di Arnau. Maria Pou interpreta Hasat Jose, Michelle Jenner interpreta Mar, Sivlia Abascal interpreta Elionor e Andrea Duro è Aledis.

Il cast de La cattedrale del mare

La cattedrale del mare, cenni storici

La cattedrale del mare è ambientato nella società catalana del XIV secolo e racconta eventi storici, costumi e luoghi che richiamano a quell’orgoglio catalano che nel 2017 ha portato poi la Regione a una richiesta di referendum sull’indipendenza. Istanze sbocciate nella Catalogna del XIV secolo, quelle per l’appunto narrate nel romanzo, con la nascita della Generalitat della Catalunya da cui deriva il catalanismo. L’attuale indipendentismo ne è la rielaborazione culturale e politica. Il catalano oggi resta ribelle, coraggioso e insofferenze all’ordine costituito.

Le differenze tra serie tv e libro de La cattedrale del mare

La cattedrale del mare, dove vedere la serie: tv e streaming

La cattedrale del mare va in onda su Canale 5 da martedì 19 maggio 2020, in prima tv e in prima serata dalle ore 21:25. Chi vuole seguire la serie in diretta può sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure per l’HD pigiare il tasto 505. Chi invece dispone di un decoder Sky troverà Canale 5 al tasto 105. Chi invece vuole seguire la serie in diretta streaming potrà accedere a Mediaset Play e selezionare la diretta di Canale 5. C’è di più: chi non può seguire la diretta, ma vuole recuperare gli episodi, potrà farlo sempre su MediasetPlay grazie alla funzione on demand. Ricordiamo, però, che la serie televisiva è stata prodotta anche da Netflix, dov’era stata mandata in onda precedentemente.

Dove vedere in tv e in streaming La cattedrale del mare

