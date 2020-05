Aitor Luna, chi è l’attore che interpreta Arnau ne La cattedrale del mare

Aitor Luna interpreta Arnau Estanyol nella serie tv La cattedrale del mare, tratta dall’omonimo romanzo best seller di Ildefonso Falcones. Il suo personaggio, Arnau, è un uomo cresciuto dall’amore del padre, non ha mai conosciuto la madre ma, una volta grande, rimane fedele ai propri principi. Arnau è un uomo che ha conosciuto la povertà e sarà questa la sua forza, quando diventerà Barone dunque benestante. Rimarrà fedele alla sua Vergine Maria e sarà per lei che contribuirà al progetto della Basilica di Santa Maria del Mar.

La trama de La cattedrale del mare

Ma cosa sappiamo sul suo interprete, Aitor Luna? Sappiamo che è nato a Bergara il 18 settembre 1981, è alto un metro e novanta e ha un fratello (Yon Gonzalez). Aitor, prima di diventare famoso con La cattedrale del mare, ha recitato in altri prodotti televisiv. Il suo nome ha preso smalto nella serie “Los hombres de Paco”, dove ha interpretato l’ispettore Gonzalo Montoya, poi ha recitato in film e serie tv come La perdita, Le avventure del capitano, Raccontami, Collezione Velvet, La regina del Sud e poi con La cattedrale del mare ha ottenuto popolarità internazionale, poiché la serie è stata prodotta da Netflix.

Tutto su La cattedrale del mare: trama, cast, streaming

Ha recitato anche in “L’ira” dove ha interpretato Mighel Rosales su Telecinco e “Giorni senza luce” in cui interpreta un giornalista. L’ultimo progetto che l’ha visto recitare è “Valeria” dove interpreta Sergio, l’interesse sentimentale di Lola. Chi vuole seguire Aitor Luna su Instagram può farlo qui.

Le differenze tra serie tv e libro de La cattedrale del mare

