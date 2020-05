La cattedrale del mare, le differenze tra serie tv e libro

Dal 19 maggio Canale 5 trasmetterà la serie tv La cattedrale del mare, andata in onda dapprima su Netflix. La storia è tratta dall’omonimo romanzo best seller di Ildefonso Falcones, il suo primo romanzo, che ha conquistato pubblico e critica. Come ogni trasposizione, talvolta sono presenti delle differenze molto evidenti, altre volte no. Sarà il caso de La cattedrale del mare? Vediamo insieme quali sono le differenze.

Partiamo dal presupposto che la storia riportata nella serie televisiva è molto fedele a quella del romanzo. Infatti l’inizio della storia è uguale per entrambe le versioni. Basti pensare che alcuni dialoghi vengono riportati senza cambiare di una virgola.

Una delle differenze maggiori però sta nella scenografia: mentre Falcones nel suo romanzo è molto attento ai dettagli dell’ambiente, soprattutto agli interni, sul set invece risalta una certa superficialità che ha sicuramente penalizzato il prodotto finale. L’autore ha avuto sempre un occhio di riguardo per le mansioni dei conciatori e dei banchieri che vedevano decine di uomini a lavoro, così come i materiali utilizzati per le vesti, gli utensili per cucinare.

Ma una delle differenze più eclatanti è il rapporto tra Arnau e la prima moglie Maria. Il loro è un matrimonio combinato, ma non per questo privo d’affetto. Nel romanzo, il loro legame è molto forte. Maria, quando l’ha spostato, era giovane e inesperta ma ciò nonostante ha voluto provarsi un’ottima moglie e Arnau ha cercato di essere un buon marito, evitando di tradire la sua fiducia. Quando Maria poi muore, a causa della peste, Arnau cade in un turbine di sconforto e non vuole nessuna donna nella sua vita. Nella serie televisiva, questo rapporto non è poi così rimarcato. Hanno pochissimi contatti, soltanto i primi giorni dopo le nozze si vedono insieme, ma sono ancora due sconosciuti. Durante la malattia, Arnau torna dalla guerra ma tra questi avvenimenti c’è tanto altro. La serie quindi non permette di apprezzare affondo l’affetto genuino tra questi due personaggi che nel romanzo costruiscono lentamente. In più, in molti hanno lamentato che nella serie c’è molta meno storia rispetto al romanzo.

