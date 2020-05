La cattedrale del mare, dove vedere la serie: in tv e in streaming

La cattedrale del mare è nato come un romanzo, diventato presto best seller e portato poi sul piccolo schermo. La storia narrata nel romanzo di Ildefonso Falcones è una storia fatta di contrasti che racconta l’ascesa al potere di un uomo come tanti nella Barcellona del 1300. In un clima pesante, vissuto all’ombra dell’Inquisizione, a Barcellona si respirava aria di novità, soprattutto quando un certo Arnau da umile figlio di contadino riesce ad arrivare alla vetta della piramide. Uomo di sani principi e sempre schierato dalla parte della giustizia, Arnau infatti darà il suo contributo per costruire la Basilica di Santa Maria del Mar. La serie tv è composta da quattro puntate, la lingua originale è spagnola castigliana (e non in catalano). Ma dove vedere la serie?

Dove vedere la serie? Semplice: la storia viene trasmessa in prima tv su Canale 5 da martedì 19 maggio 2020, alle ore 21:25. La serie è composta da quattro episodi. Chi vuole seguire in diretta televisiva le puntate potrà sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando. Per una risoluzione in HD, potete anche pigiare il tasto 505. Chi dispone di un decoder Sky, può trovare il canale principale di Mediaset al tasto 105.

Dove vedere invece gli episodi in streaming? Chi vuole seguire gli episodi in diretta ma può farlo soltanto da pc, smartphone e tablet potrà accedere a MediasetPlay e selezionare la diretta di Canale 5. Chi invece non può sintonizzarsi in diretta, ma vuole recuperare gli episodi già andati in onda, potrà visitare la piattaforma di MediasetPlay e cercare il titolo della serie nell’apposita barra di ricerca. Grazie alla funzione on demand, MediasetPlay permette di recuperare tutto quello che è già andato in onda.

