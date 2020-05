La cattedrale del mare, il cast della serie tv

Tratto dall’omonimo best seller di Falcones, La cattedrale del mare è una nuova serie televisiva che arriva in prima serata su Canale 5, a partire da martedì 19 maggio 2020. La storia è ambientata nella Barcellona del 1300 e il protagonista, Arnau, è un uomo che dal nulla è riuscito a ottenere tutto quello che voleva. La serie è composta da quattro episodi ed è nata grazie a una co-produzione tra Atresmedia e Netflix (di fatto la serie è presente sul catalogo del colosso dello streaming già dal 2018). La prima volta che la serie è stata trasmessa sui piccoli schermi è stato nel 2018 in Spagna, da Antena 3. Ma chi vediamo nel cast? Chi interpreta chi? Vediamolo insieme.

A interpretare Arnau, il protagonista, è Aitor Luna, attore spagnolo che ha conosciuto la fama grazie alla serie “Los hombres de Paco” dove ha interpretato l’ispettore Gonzalo Montoya. Ha preso parte a diverse serie tv come La perdita, Le avventure del capitano, Raccontami, Collezione Velvet ma l’opera di maggiore rilievo è quella che lo vede protagonista, appunto La cattedrale del mare. Qui interpreta Arnau Estanyol, un uomo che sin da piccolo è cresciuto soltanto con il padre, Bernat, che gli ha insegnato la dignità degli uomini. Arnau è fedele ai propri principi, conosce la povertà e la sofferenza, ma anche il duro lavoro, e non li dimenticherà neppure quando diventerà ricco e influente. La sua devozione per la Vergine Maria lo porterà poi a contribuire alla costruzione della Basilica di Santa Maria del Mar.

Al suo fianco nel cast vediamo Daniel Grao interpretare Bernat Estanyol, il padre di Arnau, un uomo che viene da una famiglia che ha sempre lavorato le terre del Signore di Bellera. Da qui ha ereditato un neo accanto a un occhio, il marchio di famiglia, è sempre stato rispettato da tutti finché, il giorno del suo matrimonio, antiche legge feudali cambiano il suo destino e combatterà fino alla morte per giustizia e libertà.

Pablo Derqui invece interpreta Joan Estanyol, il fratellastro di Arnau, adottato quando aveva nove anni dopo la morte della madre. Joan sfrutta la propria intelligenza per concentrarsi sugli studi e questo gli apre le porte della Chiesa, permettendogli di avere un futuro. E ancora nel cast de La cattedrale del mare vediamo anche Maria Pou che interpreta Hasat Jose, un uomo nobile e saggio che introduce Arnau ai segreti del commercio, aiutandolo a diventare ricco. Per evitare di essere perseguitato, Hasat prenderà il nome di Guillem e diventerà il migliore amico di Arnau.

Nel cast femminile invece vediamo Michelle Jenner che interpreta Mar: sola da quando aveva 11 anni, Mar viene presa sotto la custodia di Padre Albert fino all’arrivo di Arnau. Mar è coraggiosa e generosa, rifiuta le proposte di matrimonio perché è segretamente innamorata di Arnau. Silvia Abascal invece interpreta Elionor, una donna nobile che vive nella corte del Re ed è la sua cortigiana preferita. Arrogante e sprezzante senza remore, Elionor mostrerà tutto il suo disprezzo per Arnau e proverà invano a rovinargli la vita. Infine vediamo Andrea Duro interpretare Aledis, la figlia maggiore di un avido mercante che la venderà per denaro. Ribelle per natura, Aledis violerà le regole per vivere affondo il suo amore, Arnau è l’uomo che avrebbe voluto sposare e quel sentimento la porterà lontano.

La cattedrale del mare vi aspetta da martedì 19 maggio 2020 in prima serata, ore 21:25 su Canale 5.

