La Cattedrale del mare: quante puntate, durata, quando finisce

Oggi, martedì 19 maggio 2020, su Canale 5 debutta la prima stagione de La Cattedrale del mare, l’acclamata serie tv spagnola tratta dall’omonimo romanzo scritto da Ildefonso Falcones. Mediaset, dopo diversi rinvii, ha deciso di procedere con la messa in onda de La Catedral del mar (questo il titolo originale) per quattro prime serate. Ma quante puntate sono previste per la Cattedrale del mare? Quanti episodi? E quanto durano? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio sulla fiction che verrà trasmessa il martedì sera.

Quante puntate

Quante puntate della prima stagione de La Cattedrale del mare sono previste su Canale 5? La serie tv è composta in tutto da otto episodi, in onda quindi nel corso di quattro puntate. Ogni puntata in prima serata su Canale 5 prevede quindi la messa in onda di due episodi a serata.

Durata episodi

Quanto durano gli episodi de La Cattedrale del mare e quindi le puntate? Abbiamo detto che ogni puntata della serie spagnola va in onda con due episodi. La serie tv andrà in onda con il primo episodio sempre intorno alle ore 21,20 circa, mentre il secondo è previsto alle ore 22,30 per concludersi intorno alle ore 23,30. Gli episodi de La Cattedrale del mare hanno quindi una durata che va dai 50 e ai 60 minuti. L’intera puntata ha quindi una durata di circa 2 ore.

La Cattedrale del mare: quando finisce

Quando vanno in onda le puntate de La Cattedrale del mare e quando finisce la serie tv? Stando ai palinsesti Mediaset finora annunciati, le quattro puntate della serie tv spagnola dovrebbero andare in onda i seguenti giorni:

Prima puntata (episodi 1 e 2): martedì 19 maggio 2020 ore 21,20

Seconda puntata (episodi 3 e 4): martedì 26 maggio 2020 ore 21,20

Terza puntata (episodi 5 e 6): martedì 2 giugno 2020 ore 21,20

Quarta puntata (episodi 7 e 8): martedì 9 giugno 2020 ore 21,20

Sarà possibile seguire tutte le puntate de La Cattedrale del mare in tv su Canale 5 ma anche in live streaming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

