La cattedrale del mare, la trama della serie tratta dal romanzo best seller di Falcones

Prima best seller, poi serie tv: La cattedrale del mare approda in prima serata su Canale 5 con la sua trasposizione televisiva prodotta in parte anche da Netflix (dov’è stato trasmesso per la prima volta). La serie televisiva ci porta indietro nel tempo, in una Barcellona del 1300, dove si rifugia Bernat Estanyol per sfuggire a un destino mortale: con sé, Bernat porta suo figlio, Arnau, che sarà il protagonista della vicenda.

La cattedrale del mare andrà in onda per quattro settimane e racconterà una storia fatta di contrasti, tra amore e tradimenti, ricchezza e povertà, lealtà e vendetta, il tutto all’ombra dell’Inquisizione. Gli episodi saranno intitolati Servi della gleba, Servi della nobiltà, Servi della passione e Servi del destino. Ma di cosa parla la serie tv? Vediamo insieme la trama.

La cattedrale del mare, la trama della serie tv

Arnau è un ragazzo che nella sfortuna trova la fortuna. Cresce con i cugini, figli della sorella di Bernat, che li ha accolti in casa propria e ha permesso al fratello di lavorare nella fabbrica di vasi del marito. Bernat ha adottato Joan come fosse figlio suo e, grazie all’educazione paterna, Arnau una volta cresciuto riesce a ottenere lo status di uomo libero a scalare la piramide sociale. Joan invece studia. Saranno tante le umiliazioni che questi ragazzi dovranno affrontare, per mano di chi non approva che un servo possa invece fare carriera.

La storia di Arnau si srotola mentre Barcellona vive un momento di forte prosperità. La città si è spinta fino a Ribera, il quartiere dei pescatori, dove stanno realizzando una grande cattedrale, quella di Santa Maria del Mar, il tempio mariano più grande mai realizzato prima e che, per la sua realizzazione, può contare soltanto sullo sforzo degli abitanti. Arnau si appassiona a questo progetto e quindi presta il suo contributo, dapprima come portatore di pietre e poi come finanziatore. L’opera impiegherà tanti anni per la sua costruzione, dal 1329 al 1383. Nel mentre, Arnau scalerà la piramide sociale e causerà l’invidia di tanti, fino a finire nel mirino dell’Inquisizione. La cattedrale del mare vi aspetta da martedì 19 maggio 2020, in prima serata su Canale 5.

