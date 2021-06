Isola dei Famosi 2021 vincitore: chi ha vinto la finale del reality

ISOLA DEI FAMOSI 2021 VINCITORE – Chi ha vinto l’Isola dei Famosi 2021? Il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi è andato in onda oggi, lunedì 7 giugno 2021, con la finale, l’ultima puntata nella quale è stato decretato il vincitore di questa 15esima edizione. Per la prima volta, nel rispetto delle norme anti-Covid, il naufrago che ha trionfato dovrà festeggiare direttamente in Honduras, e non come di consueto in studio. Il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021 è … In aggiornamento.

Finalisti

Chi sono i finalisti di questa edizione? Sono sei i naufraghi giunti fino alla finale di oggi, 7 giugno 2021. Chi vincerà?

Di seguito ecco come fare per votare il proprio preferito tramite il televoto e permettergli quindi di diventare il vincitore dell’Isola dei Famosi 2021.