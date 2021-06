Isola dei Famosi 2021 finale: anticipazioni ultima puntata, finalisti, concorrenti, televoto e ultime news

Questa sera, lunedì 7 giugno 2021, alle ore 21,30 (circa) su Canale 5 va in onda la finale dell’Isola dei Famosi 2021, il reality condotto da Ilary Blasi con opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini e giunto all’ultima puntata. Nel corso della finale di stasera conosceremo il vincitore di questa edizione dell’Isola. Per i finalisti ancora in gara non mancheranno poi gradite e imprevedibili sorprese. Chi sarà il vincitore dell’isola dei Famosi 2021? Di seguito tutte le anticipazioni della finale di questa sera.

Anticipazioni

A differenza delle passate edizioni, nel rispetto delle restrizioni anti-Covid, al termine della finale di oggi Ilary Blasi decreterà il naufrago vincitore che festeggerà direttamente in Honduras. Dopo oltre tre mesi, i sei naufraghi finalisti rimasti in gioco (Andrea Cerioli, Awed, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser, Matteo Diamante, Valentina Persia) sono pronti a sfidarsi, coordinati come sempre da Massimiliano Rosolino, nelle ultime prove e in un’ultima serie di televoti flash. Al termine della finalissima, per la prima volta nella storia del programma realizzata in Honduras, solo uno tra loro si aggiudicherà la vittoria. Chi vincerà? Chi verrà premiato dal pubblico a casa?

Ricordiamo inoltre che è aperto il televoto tra Matteo Diamante e Awed: il pubblico dovrà decidere chi dei due dovrà lasciare il gioco proprio ad un passo dalla fine. Nel corso della finale di oggi (la 22esima e ultima puntata) non mancheranno le soprese per i finalisti dell’Isola dei Famosi 2021. Fidanzati e parenti sono pronti a sostenere i loro cari sia dallo studio di Cologno Monzese ma anche direttamente dall’Honduras. Per la prima volta, infatti, alcuni dei concorrenti ritroveranno sull’Isola le persone per loro più care, che non vedono ormai da mesi. Cecilia Rodriguez e Arianna Cirrincione, fidanzate rispettivamente di Ignazio e di Andrea, saranno protagoniste di una sfida per poter riabbracciare e rivedere subito il loro amato, così come Daniele Paciello, volato oltreoceano per sostenere il fratello Awed. Inoltre i naufraghi che hanno preso parte a questa 15° edizione dell’Isola saranno ospiti in studio per partecipare alla volata verso la vittoria di uno dei loro compagni di avventura.

Isola dei Famosi 2021: finalisti

Ma vediamo la lista completa dei sei finalisti ancora in gara all’Isola dei Famosi 2021:

Televoto: come si vota

Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo durante la finale di oggi, 7 giugno 2021. Intanto ricordiamo quali sono i metodi per votare in diretta il proprio preferito tramite il televoto.

APP MEDIASET PLAY : Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza.

: Accedendo all’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà selezionarlo e registrarsi per esprimere la propria preferenza. SITO WEB : Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli.

: Sarà possibile votare direttamente dal sito ufficiale del programma. All’interno della sezione TELEVOTO, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, l’utente potrà esprimere il proprio voto. Sul sito sarà pubblicato il regolamento con tutti i dettagli. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e quindi partecipare al televoto. SMS: Quello dell’SMS è un iter ormai consolidato e ben noto al pubblico. Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione. I telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.3. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Streaming e tv

Abbiamo visto le anticipazioni della finale (ultima puntata) dell’Isola dei Famosi 2021, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? La trasmissione va in onda in diretta tv il lunedì e il giovedì sera a partire dal 15 marzo 2021 alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguire la diretta anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione) MediasetPlay.it. In daytime, diverse le finestre sulla vita dei naufraghi in Honduras: dal lunedì al venerdì su Canale 5 (alle ore 16,15), su Italia 1 (alle 13 e alle 18); su Mediaset Extra, oltre che ogni lunedì e giovedì dopo la puntata in prime time, dal lunedì al venerdì alle 16 e alle 20,30; su La5 tutte le sere attorno all’1 e il sabato alle 14.