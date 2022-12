Paura per Antonino Spinalbese: malore nella notte al Grande Fratello Vip: fan preoccupati

Grande Fratello Vip, malore per Antonino Spinalbese: come sta

Notte di paura per Antonino Spinalbese, che nella notte ha accusato un malore all’interno della Casa del Grande Fratello Vip.

L’ex compagno di Belen Rodriguez nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 dicembre ha accusato forti crampi addominali.

L’hair stylist è stato soccorso da Oriana Marzoli, con la quale Spinalbese ha instaurato una relazione all’interno della Casa di Cinecittà, seguita da Patrizia Rossetti, Wilma Goich ed Edoardo Tavassi.

Al momento non risulta che il concorrente sia uscito momentaneamente dalla Casa per farsi visitare, segno che le sue condizioni di salute sono evidentemente migliorate nella notte.

Sui social, diversi utenti hanno espresso preoccupazione per Antonino Spinalbese lodando in particolar modo Edoardo Tavassi, che ha aiutato l’hair stylist in un momento di difficoltà.

Il 31 marzo scorso, Spinalbese ha annunciato su Instagram di avere una “grave malattia autoimmune”. Il concorrente del GfVip aveva ammesso di aver scoperto la malattia mentre teneva in braccio la figlia Luna Marí, avuta con Belen Rodriguez: “Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”.