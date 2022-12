Il dettaglio che incastra Belen: così la showgirl spia l’ex Spinalbese

È pur sempre il padre di sua figlia. È probabilmente questo che spinge Belen Rodriguez a non perdere di vista il suo ex Antonino Spinalbese. Pare infatti che la showgirl monitori con grande attenzione quello che combina il papà della piccola Luna Marì nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo i suoi avvertimenti e la richiesta di tutelare la privacy sua e della loro bambina, Belen lo tiene d’occhio. E a incastrarla ci sarebbe un dettaglio non irrilevante.

Il dettaglio che incastra Belen è finito sui social. Probabilmente per sbaglio, è stata lei stessa ieri sera, 5 dicembre, a pubblicare alcune stories in cui si vede chiaramente la tv di casa Rodriguez sintonizzata su Canale 5.

Ieri sera Belen ha pubblicato dei brevi video con la sua bambina e il primogenito, Santiago. Mentre la bambina giocava felice nel salotto di casa, alle sue spalle venivano trasmesse le immagini di Striscia la Notizia. Facile pensare che subito dopo abbia visto la diretta che vede tra i protagonisti proprio il suo ex.

Nella scorsa puntata, tra l’altro, Spinalbese è stato uno dei protagonisti della puntata, a cui è stato dedicato un lungo blocco ai suoi numerosi flirt sentimentali. Nell’ultimo periodo l’ex di Belen si è molto avvicinato alla gieffina Oriana Marzoli, con la quale ha intrapreso una relazione fisica. Nonostante l’attenzione che riserva a Spinalbese, però, è da escludere che Belen nutri gelosia nei suoi confronti. La sua storia con Stefano De Martino procede a gonfie vele, tra post romantici e momenti di condivisione fra le mura di casa.