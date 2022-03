Con un lungo video su Instagram Antonino Spinalbese, l’ex di Belen Rodriguez, ha annunciato ai suoi fan di avere problemi di salute. Un lungo e doloroso sfogo, con il quale per la prima volta ha ammesso: “Ho una grave malattia autoimmune”. Prima di scoprirla è stato male, ha perso 13 chili ed è stato in ospedale. Poi ha trovato la forza di combatterla. E di parlarne, commuovendo e lasciando senza parole i suoi follower.

Antonino pensava di aver superato il peggio affrontando la prova della perdita dell’amato padre, ma purtroppo la vita a volte sa essere crudele: “Dovevo ancora schiantarmi contro una macchina, incrinarmi 2 costole, ricevere una notizia terribile da un medico e perdere una delle cose a me più care”, ha raccontato il giovane. Poi la gioia della nascita della piccola Luna Marì, avuta un po’ a sorpresa durante la breve relazione con Belen. Quando tutto sembrava andare per il meglio, la batosta: “Lo stress mi fa perdere peso, inizio a indebolirmi, poi mi incrino 2 costole dopo una caduta dovuta a questa debolezza. La mente è offuscata, tanto da farmi perdere la reattività e non farmi notare uno pneumatico abbandonato sull’autostrada. La mia auto è lacerata, io sotto le flebo. È un lieve trauma, ma le sorprese non erano finite”, racconta Spinalbese nel filmato.

Spinalbese ha scoperto di essere malato mentre teneva in braccio sua figlia. Dopo averla tenuta in braccio una giornata, infatti, ha avvertito un preoccupante dolore alla parte alta dell’intestino. “Vado in ospedale e mi ricoverano all’istante, partono gli accertamenti e poi arriva il responso: ho una grave malattia autoimmune, un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”, racconta. “Uscito dall’ospedale non ero più Antonino. La bilancia conferma la sentenza: avevo perso 13 chili. E non era l’unica cosa che avevo perso, lì in mezzo c’era anche una delle cose più importanti per me: il mio aspetto fisico, la mia forma fisica. ‘Mente sana in corpore sano’. Per me il fisico è sempre stato il mezzo per star bene con me stesso, anche a livello mentale”, confessa nel video social.

Un fisico, per lui fissato con l’estetica, che non gli piaceva più. A tirarlo fuori dal tunnel è stato un suo amico di vecchia data, Andrea, di professione personal trainer, che si è informato sulla patologia studiando un piano di allenamento mirato a rimetterlo in sesto. Ora che sta meglio, Antonino è pronto a parlarne e a condividere la sua esperienza mettendosi a disposizione di chi soffre per i suoi stessi motivi. A chi, come è successo a lui, non si trova più bene con se stesso offre il suo workout: “Non voglio guadagnarci, desidero che sia gratis”. Adesso Antonino è pronto a ripartire e a riprendere in mano la sua vita.