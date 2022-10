Chi è Antonino Spinalbanese, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023

Chi è Antonino Spinalbanese, il concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera? Antonino Spinalbese, classe 1995, è un giovane hairstylist. Ha due sorelle più piccole, di cui una di nome Lucia. Nace a Torre del Grego, ma all’età di 10 mesi la famiglia si trasferisce prima a Parma e poi a La Spezia, dove attualmente risiede. Antonino nasce da una famiglia che non si è risparmiata dei momenti difficili: i tradimenti del padre, il divorzio dei genitori e infine la morte dello stesso padre causa suicidio, che hanno portato Antonino a crescere in fretta facendo da genitore alle sue due sorelle. Il padre di Antonio Spinalbese infatti se ne è andato quando lui aveva 16 anni e i mancati ricordi con il genitore lo hanno fatto soffrire molto, modellando il suo rapporto la figlia Luna Marie. Antonino successivamente si trasferisce a Milano dove studia per diventare Hair Stylist.

Oltre alla passione per i capelli, Antonino Spinalbese adora letteralmente anche l’arte e la fotografia, nel tempo libero infatti non perde l’occasione per organizzare un viaggio e scattare foto. Ha raccontato che una volta arrivata la popolarità, ha praticamente “chiuso in casa” la madre e le sorelle, per evitare che fossero al centro di gossip o bersagliate da interviste. Antonino Spinalbese ha avuto una storia d’amore con Belen Rodriguez. Nel 2022 Antonino ha dichiarato di aver scoperto di avere una malattia autoimmune al Pancreas che lo ha anche portato a stare diversi giorni in ospedale. Questa malattia lo porta ad avere il pancreas di una persona anziana e per questo motivo il ragazzo ha abbracciato una vita più sana. A Storie Italiane ha dichiarato: “All’inizio non potevo assumere niente. Ero a digiuno, alimentato via flebo, in modo da non affaticare il pancreas. Poi, piano piano, ho integrato altri alimenti, come i carboidrati. Ora sono riuscito ad arrivare a uno stato in cui vivo normalmente”. Ora l’avventura al Grande Fratello Vip 2022-2023.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.