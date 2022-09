Grande Fratello Vip 2022-2023: concorrenti, opinioniste, quante puntate e streaming

Da lunedì 19 settembre 2022 alle ore 21,40 su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Previste poi altre novità in questa settima edizione del Gf Vip, a partire da una Casa e uno studio interamente rinnovati e un’area social dalla quale Giulia Salemi, in tempo reale, leggerà tutti i commenti del mondo web. Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) è colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Concorrenti

I protagonisti, inquilini o concorrenti (chiamateli come preferite) di questa edizione sono 12 donne e 11 uomini. I 23 concorrenti sono pronti a mettersi in gioco e a vivere un’esperienza unica e irripetibile: un viaggio dentro se stessi in compagnia di un gruppo di persone eterogeneo. Tra questi: Giovanni Ciacci, Wilma Goich e Pamela Prati. Insieme a loro altri “vipponi” la cui identità e le cui storie saranno svelate nel corso delle prime due puntate su Canale 5. “Il filo conduttore del cast è l’eterogeneità, con elementi di novità: per la prima volta ho puntato meno su nomi da cartelloni perché ho capito, alla quarta edizione, che i “nomi” alla fine, non sono quelli che fanno il programma”: così Signorini, annunciando qualche anticipazione della nuova edizione del Gf Vip. “In finale arrivano gli outsider come le Selassié o Tommaso Zorzi, perché sono quelli che creano dinamiche che il pubblico si diverte a seguire e promuovere. Sono proprio quei nomi che per me rappresentavano delle scommesse”, ha aggiunto. Ma quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022-2023? Come detto, i nomi non sono ufficiali (tranne qualcuno), ma al reality dovrebbero prendere parte:

Marco Bellavia: l’attore conosciuto per aver interpretato Steve nella saga di Licia

Giovanni Ciacci: costumista ed ex volto di Detto Fatto

George Ciupilan: giovane tiktoker, ha partecipato a Il Collegio

Alberto De Pisis: conosciuto per essere stato l’ex fidanzato di Taylor Mega, prima di dichiararsi gay

Daniele Del Moro: ex gieffino e volto di Uomini e Donne

Edoardo Donnamaria: volto di Forum, speaker di RTL 102.5

Charlie Gnocchi: conduttore radiofonico e fratello di Gene Gnocchi

Amaurys Perez: ex pallavolista

Attilio Romita: giornalista del TG1

Luca Salatino: tronista dell’ultima stagione di Uomini e Donne

Antonino Spinalbese: parrucchiere ed ex compagno di Belen Rodriguez

Sofia Giaele De Donà: influencer, ha partecipato a Ti Spedisco in Convento

Elenoire Ferruzzi: icona trans

Antonella Fioredelisi: ex schermitrice e influencer

Gegia: attrice e comica, nota negli anni ’80

Wilma Goich: cantante amatissima

Ginevra Lamborghini: influencer e cugina di Elettra

Sara Manfuso: giornalista e moglie del deputato del PD Andrea Romano

Carolina Marconi: ex concorrente del GF 4

Nikita Pelizon: influencer

Pamela Prati: showgirl che dopo il caso Mark Caltagirone torna in tv

Cristina Quaranta: ex ragazza di Non è la Rai

Patrizia Rossetti: per anni volto di Rete 4, nota conduttrice

Come si vota

Abbiamo visto i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022-2023, ma come si vota per loro? Ogni settimana il pubblico sarà chiamato a decidere chi deve restare e chi deve abbandonare la casa del GFVip 7 scegliendo chi eliminare tra i nominati. Per farlo ci saranno diverse modalità diverse. Vediamo i 4 canali per votare:

APP MEDIASET INFINITY: dal vostro smartphone o tablet vi basterà accedere all’app Mediaset Infinity e registrarvi. Una volta terminata la registrazione, cliccare sul pulsante “VOTA” per esprimere la vostra preferenza.

dal vostro smartphone o tablet vi basterà accedere all’app Mediaset Infinity e registrarvi. Una volta terminata la registrazione, cliccare sul pulsante “VOTA” per esprimere la vostra preferenza. SITO WEB: una volta registrati al sito ufficiale del programma accedere alla sezione TELEVOTO per esprimere il proprio voto.

una volta registrati al sito ufficiale del programma accedere alla sezione TELEVOTO per esprimere il proprio voto. SMART TV: chi è in possesso di smart tv abilitate non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity.

chi è in possesso di smart tv abilitate non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Infinity. SMS: il classico metodo dell’SMS al numero 477.000.2. indicando il nome del concorrente da eliminare e/o salvare. Il costo massimo di 0,1613 euro a seconda del proprio operatore.

Grande Fratello Vip 2022-2023: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per il Grande Fratello Vip 2022-2023? Il numero esatto delle puntate in programma non è noto. Il via alle danze televisive dell’edizione è prevista per il 19 settembre. Ma torneremo nella casa più spiata d’Italia anche giovedì 22 settembre. Per poi continuare ogni lunedì e ogni giovedì. L’appuntamento settimanale in prima serata sarà in diretta dal Palastudio di Cinecittà, con i suoi 1.800 mq. Ma fino a quando entreremo nella casa più spiata d’Italia? Il suo conduttore, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che sarà l’edizione più lunga di sempre. Per adesso, il termine del reality è stato fissato nel giorno di lunedì 26 dicembre ma, come sanno bene i fan del programma, non sono escluse sorprese. Come spesso è già accaduto in passato, le date hanno subito variazioni con una proroga di tre mesi sul palinsesto. Questa volta si vocifera addirittura che la permanenza dei concorrenti nella casa più famosa d’Italia potrebbe prolungarsi fino al prossimo giugno. Vedremo.

Streaming e diretta tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).