Fausto Leali elogia Mussolini al Grande Fratello Vip: “Hitler era suo fan” | VIDEO

È bufera sul cantante Fausto Leali, concorrente del Grande Fratello Vip, il quale, nel corso del reality, ha elogiato Benito Mussolini affermando che il Duce ha “fatto anche cose buone” e che “Hitler era suo fan”. La conversazione è avvenuta all’interno della Casa di Cinecittà nella serata di martedì 15 settembre e non è passata inosservata agli attenti spettatori del reality show. L’autore di brani quali A chi e Mi manchi stava conversando con alcuni dei suoi coinquilini quando ha affermato: “Se fai nove cose buone e una cattiva verrai ricordato per quella cattiva, Mussolini ha fatto delle cose buone, per l’umanità, le pensioni. Poi è andato con Hitler” aggiungendo “Hitler, nella storia, era un fan di Mussolini”.

La regia ha provato a censurare le frasi del cantautore 75enne, ma orma il danno era fatto. Non solo, mentre Leali elogiava Mussolini si sono sentite le voci di un paio di concorrenti che sostanzialmente davano ragione all’interprete. In pochi minuti, su Twitter è montata la protesta degli utenti che chiedevano a gran voce l’esclusione di Fausto Leali dal reality. La produzione, al momento, non ha rilasciato comunicazioni in merito.

