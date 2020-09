Patrizia De Blanck completamente nuda al Gf Vip durante il collegamento con Pomeriggio Cinque | VIDEO

Incidente hot in diretta a Pomeriggio Cinque. Un qualcosa probabilmente di mai visto in tv, che ha provocato un inevitabile imbarazzo nella conduttrice, Barbara d’Urso. Patrizia De Black, una delle concorrenti di questa nuova edizione, è apparsa completamente nuda, in diretta nel pomeriggio televisivo di Canale 5. Mentre nel salotto di Barbarella i vari opinionisti in studio commentavano la prima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, 14 settembre, sullo schermo andavano in onda le immagini live direttamente dalla casa.

Patrizia De Blanck, chi è la concorrente del Grande Fratello Vip 2020

In maniera inaspettata però la contessa De Blanck, incurante delle telecamere, ha iniziato a spogliarsi. La regia non è riuscita a staccare in tempo e così per alcuni secondi si è vista la donna completamente nuda. Barbara d’Urso, visibilmente imbarazzata, ha esclamato: “Cosa sta facendo?!”. Dopo l’incidente hot, la conduttrice ha precisato: “Non è colpa nostra. Non era la nostra regia. Quindi non c’entriamo niente”. E poi, ironicamente: “Devo dire che la contessa a 75 anni aveva un bel seno. Adesso staranno spiegando a Patrizia De Blanck che ci sono stanze in cui ci si può spogliare e in altre no”. Il video è anche su Mediaset Play.

