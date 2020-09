Grande Fratello Vip, Flavia Vento abbandona la casa dopo 24 ore

Dopo sole 24 ore, Flavia Vento ha deciso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip. Il reality show, partito questo lunedì 14 settembre, ha già agitato le acque televisive e la showgirl ha deciso di varcare con biglietto di sola uscita la porta rossa. Flavia Vento, già di primo mattino, non si era svegliata di buonumore e un forte attacco d’ansia era poi sfociato in un pianto: le mancavano i suoi cani. “Mi mancano i miei cani, non li ho mai lasciati da soli, a mia madre non frega niente”, ha spiegato tra le lacrime.

Nonostante le insistenze da parte dei coinquilini, la Vento ha deciso di lasciare la casa dopo cena, dopo aver avuto un altro crollo emotivo. “Sono una persona troppo sensibile per essere rinchiusa in una casa così”.

In merito, si è espressa anche Patrizia De Blanck, che le ha detto: “La tua è una forma maniacale. Io ce ne ho tre di cani ma non rompo i cog***ni a sti livelli. Sei pazza, devi ricoverarti. Che ca**o ci sei venuta a fare? Tu hai i problemi tuoi e usi la scusa dei cani”.

Flavia Vento non è l’unica ad aver lasciato la casa nelle ultime 24 ore: anche Tommaso Zorzi, a causa di una sinusite, ha lasciato la dimora più spiata d’Italia seppur in via temporanea. Nel corso della prima notte in casa, il giovane influencer manifestava sintomi influenzali ed è uscito per sottoporsi alle cure mediche.

