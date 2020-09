Coronavirus, caso positivo al Grande Fratello Vip

Grande Fratello Vip: “C’è un caso di Covid accertato”

A poche ore dal debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, è stato confermato un caso di Covid all’interno della produzione del programma. Il reality, anche quest’anno, è condotto da Alfonso Signorini ed è stato proprio il conduttore a rendere nota la scoperta: il diretto interessato è uno degli autori del reality show. Immediatamente è scattato il protocollo aziendale anti-contagio che ha portato all’isolamento tutte quelle persone entrate in contatto con l’uomo. “È una situazione complicata, viaggiamo come funamboli su una corda. Ma siamo attrezzati ad affrontare la situazione con il massimo rigore. Chi è stato in contatto con l’autore contagiato è in quarantena”, ha spiegato Signorini a Il Giornale.

I concorrenti del Grande Fratello Vip 2020

Il programma, ciò nonostante, è comunque partito regolarmente con la prima puntata di lunedì 14 settembre. Del resto, il Grande Fratello è abituato agli imprevisti e ai colpi di scena e questa quinta edizione Vip non è da meno.

