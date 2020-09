Grande Fratello Vip 2020: concorrenti, il cast

Questa sera, lunedì 14 settembre 2020, alle ore 21,20 (circa) su Canale 5 torna il Grande Fratello Vip. Alla conduzione del reality, prodotto da Endemol Shine Italy, Alfonso Signorini con, al suo fianco, una coppia di opinionisti inedita ed esplosiva formata da Antonella Elia e Pupo. In tutto i concorrenti del Gf Vip 5 ad entrare nella Casa saranno 20. Ma non tutti entreranno subito: una parte oggi, lunedì 14 settembre; un’altra venerdì 18. Poi sarà tempo di nomination ed eliminazioni. Ma quali sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020? La quinta edizione del GFVip arriva a 20 anni esatti dalla prima edizione del Grande Fratello, lo show che ha cambiato la storia della televisione italiana. Un gruppo eterogeneo di concorrenti è pronto a mettersi in gioco al cento per cento, senza influenze esterne, con l’obiettivo di divertirsi e aggiudicarsi la vittoria del montepremi finale di 100 mila euro, metà del quale andrà in beneficenza. Ma vediamo insieme chi entrerà nella Casa.

Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti di lunedì 14 settembre

Oggi, lunedì 14 settembre 2020, faranno il loro ingresso nel loft di Cinecittà del Grande Fratello Vip 2020:

Elisabetta Gregoraci

Fausto Leali

Enock Barwuah

Dayane Mello

Tommaso Zorzi

Patrizia De Blanck

Adua Del Vesco

Massimiliano Morra

Flavia Vento

Matilde Brandi

Andrea Zelletta

Pierpaolo Pretelli

Grande Fratello Vip 2020: i concorrenti di venerdì 18 settembre

Venerdì 18 settembre 2020 entreranno nella Casa del Grande Fratello Vip 2020 (e quindi andranno a completare il cast):

Stefania Orlando

Paolo Brosio

Fulvio Abbate

Myriam Catania

Denis Dosio

Francesca Pepe

Francesco Oppini

Maria Teresa Ruta

Guenda Goria

Iannone e Berruti out

Abbiamo visto i concorrenti (cast) del Grande Fratello Vip 2020. Tra questi non figurano Andrea Iannone e Giulio Berruti che però sono stati a un passo dall’entrare nella Casa. A rivelarlo è stato il conduttore Alfonso Signorini al settimanale, Chi. Il pilota della MotoGp “aveva praticamente firmato, ma siccome è in attesa di una sentenza disciplinare, slittata al 15 ottobre, non è nella condizioni di partecipare”. Sull’attore: “Avevo parlato a lungo con lui e con Maria Elena Boschi ed entrambi erano entusiasti. Lui, in effetti, era impegnato con una serie tv su una piattaforma digitale, che, però, aveva sospeso le riprese per il Covid e avrebbero dovuto riprenderle a gennaio. All’ultimo è venuto che, proprio per finire subito, si sarebbero spostati in Romania…”.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2020 in tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda in chiaro gratis su Canale 5. Ma non solo. Oltre alle prime serate e alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle ore 9 alle ore 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle ore 13,40 e tutti i giorni alle ore 00,40). Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Inoltre ci sarà il GF VIP Party, in diretta streaming a partire dal 21 settembre dal lunedì al venerdì alle 16,20 per un’ora, che sarà visibile su Mediaset Play (sito e app) e sul sito di Grande Fratello Vip. Condotto dall’entertainer 2.0 e conduttrice radiofonica Annie Mazzola e dal creator Awed (Simone Paciello), vedrà l’intervento di ospiti del mondo della tv e del digital e interagirà con gli utenti che posteranno i loro commenti sui social.

