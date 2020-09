Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha la febbre

Momenti di tensione al Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, che ha preso il via ieri, 14 settembre 2020. Uno degli inquilini della casa più spiata d’Italia, Tommaso Zorzi, ha infatti la febbre. Secondo gli scommettitori, il 25enne influencer è uno dei favoriti per la vittoria finale. Nel corso della notte, però, il ragazzo ha avuto ben altro a cui pensare. Il concorrente ha raccontato di avere la febbre, scatenando ovviamente una certa preoccupazione tra gli altri inquilini, vista l’emergenza Coronavirus.

A fine puntata, Zorzi ha così chiesto alla produzione un termometro e la tachipirina. “Dovrei prendere l’antibiotico e la tachipirina. Dovevo prenderli prima della puntata ma non me li hanno dati. Non vorrei fare terrorismo, ma mi sento proprio la febbre… Ho la sinusite, la produzione lo sa che sono due giorni che va e viene, ma mi sento proprio caldo”, ha detto l’influencer. Per tutta la sera il 25enne ha girato per casa minuto di una coperta con cui scaldarsi, nonostante le temperature nell’appartamento di Cinecittà siano molto alte.

Non dovrebbe essere in ogni caso Coronavirus, visto che prima di entrare tutti i concorrenti sono stati sottoposti al tampone. Inoltre tutti gli inquilini saranno sottoposti a test con frequenza regolare e non verranno a contatto con nessuno all’esterno. Proprio prima di entrare nella casa del Grande Fratello, Zorzi in un’intervista a TvBlog aveva dichiarato: “Ci sono controlli ferrei per chi entra nella casa del Grande Fratello Vip. Ho già fatto quattro o cinque tamponi, non so se dovrò farne altri. Sicuramente, poi, ne faremo uno a settimana durante il reality. Io sono ipocondriaco: sento i sintomi del Covid ogni mattina quando mi sveglio. Arrivo ad annusare i pennarelli per capire se sento ancora gli odori…”.

Probabile dunque che la febbre avvertita stanotte sia dovuta ad uno sbalzo di temperatura causato dall’aria condizionata cui l’influencer non sarebbe abituato. Ricordiamo inoltre che a poche ora dall’inizio della diretta è stato trovata una persona dello staff del reality positiva al Covid. Si tratta di uno degli autori, ora in isolamento, come tutti coloro con i quali è entrato in contatto.

