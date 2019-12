Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata in onda stasera 10 dicembre 2019 su Rai 3

Nuovo appuntamento con Cartabianca, la trasmissione di Rai 3 condotta da Bianca Berlinguer. Nuovo scontro tra i talk politici del martedì sera, con l’agguerrita concorrenza tra DiMartedì, la trasmissione di La 7, e Cartabianca: il programma di Rai 3 torna stasera, 10 dicembre, alle 21:20, Di seguito le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi.

Come sempre spazio ai principali temi di attualità della settimana: dalla politica alla cronaca, fino alle notizie di società ed economia. In studio per il dibattito giornalisti, opinionisti e politici dei vari schieramenti, per affrontare e analizzare gli argomenti più caldi del momento in Italia e non solo.

Vediamo intanto quali sono le anticipazioni e gli ospiti di questa sera di Cartabianca, dalle 21.20 su Rai 3.

Cartabianca: le anticipazioni della puntata di stasera, 10 dicembre

Nella puntata di stasera, 10 dicembre 2019, tanto spazio alla politica. In primo piano la crescente ascesa delle sardine, il movimento anti-Salvini nato a Bologna e che sta prendendo sempre più piede in tutta Italia. Questo sabato, 14 dicembre, le sardine sbarcheranno a Roma, per un’attesissima manifestazione.

A tal proposito in queste ore il partito di estrema destra CasaPound ha detto di voler scendere in piazza al loro fianco, ma le sardine si sono opposte: “Nessuna apertura, né ora né mai con loro”. Quest’ascesa che influenza avrà sull’esito del voto in Emilia e in Calabria di gennaio?

Intanto c’è aria di tensione all’interno dell’esecutivo. Il premier Conte ha annunciato una sorta di resa dei conti per gennaio 2020, dopo l’approvazione della Legge di Bilancio. È proprio la manovra, al momento, l’argomento scottante nella maggioranza.

I presidenti di Camera e Senato hanno richiamato il governo per i ritardi accumulati. Riusciranno a trovare una quadra? Intanto, secondo gli ultimi emendamenti, verranno ridotte le discusse plastic e sugar tax, mentre ci saranno spese più alte per chi gioca.

L’intervista di TPI all’organizzatore delle Sardine di Roma

Di questo e di molto altro si parlerà nel corso della puntata di Cartabianca di oggi. Spazio anche agli esteri, alle pensioni, ai consumi e al fisco. In studio vari ospiti, tra giornalisti, opinionisti e politici.

Di tutto questo e di molto altro si parlerà nel corso della trasmissione stasera, 10 dicembre, a partire dalle 21.20.

Cartabianca, le anticipazioni: gli ospiti di questa sera

Gli ospiti di Cartabianca di questa sera sono: Matteo Salvini, segretario della Lega; Roberto Speranza, Ministro della Salute ed esponente di Articolo Uno; Luigi Marattin di Italia Viva; Maria Teresa Meli, giornalista del Corriere della sera.

E ancora Bruno Vespa, conduttore di Porta a Porta; Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai 3; Andrea Scanzi, giornalista de Il Fatto Quotidiano; Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e Panorama e Alan Friedman, giornalista e scrittore.

Non può mancare, per un suo commento dei fatti della settimana, Mauro Corona.

